كلام فى الكورة
صلاح الهداف وشباك نظيفة دائمًا.. التاريخ يبتسم لمنتخب مصر أمام جيبوتي

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

02:34 م 06/10/2025
مباراة مصر وجيبوتي - صورة أرشيفية

مباراة مصر وجيبوتي - صورة أرشيفية

يستعد منتخب مصر لخوض مواجهة حاسمة، أمام نظيره منتخب جيبوتي، يوم الأربعاء المقبل، في إطار لقاءات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب مصر مع جيبوتي، على ملعب العربي الزاولي في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، ويكفي الفراعنة تحقيق الفوز للصعود لنهائيات كأس العالم 2026.

وتعد هذه هي المواجهة الرابعة تاريخيًا بين مصر وجيبوتي، ويبتسم التاريخ لصالح الفراعنة، الذين حققوا الانتصار في جميع اللقاءات السابقة.

التألق الهجومي والأهداف العكسية علامة ثابتة في مباريات مصر وجيبوتي

وتفوق منتخب مصر على نظيره الجيبوتي، في يونيو عام 2008، برباعية نظيفة، سجلها كلا من: عمرو زكي، حسني عبدربه، أحمد حسن وأحمد عيد في تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال.

وكرر الفراعنة انتصارهم بالنتيجة ذاتها تحت قيادة المدرب حسن شحاتة، في ديسمبر من العام نفسه، عن طريق: أحمد حسن، محمد أبو تريكة وعماد متعب بالإضافة لهدف عكسي.

وكان الانتصار الأخير لمنتخب مصر أمام جيبوتي في التصفيات الحالية، ولكن بسداسية عريضة، وتحت قيادة المدرب البرتغالي السابق روي فيتوريا.

وسجل محمد صلاح "هاتريك" في تلك المواجهة، بينما احتسب هدف عكسي لحارس الضيوف بعد اصطدام ركلة جزاء سددها صلاح بالعارضة ثم جسده، بينما أحرز كلا من مصطفى محمد وتريزيجيه هدفين.

ويعد صلاح هو الهداف التاريخي لمواجهات المنتخبين برصيد 3 أهداف، ويأتي خلفه أحمد حسن قائد الفراعنة السابق برصيد هدفين.

يذكر أن منتخب مصر لم يستقبل أي هدف أمام جيبوتي، وحافظ على نظافة شباكه في المواجهات الثلاث السابقة.

مباراة جيبوتي القادمة
تصفيات كأس العالم منتخب مصر مباراة مصر وجيبوتي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

