كلام فى الكورة
أبو ريدة يصل المغرب لدعم منتخب مصر في مواجهة جيبوتي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:43 ص 07/10/2025
هاني أبوريدة مع حسام وإبراهيم حسن

هاني أبوريدة مع حسام وإبراهيم حسن

وصل هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة في الساعات الأولى من صباح اليوم إلى المغرب وكان في استقبال بعثة منتخب مصر استعدادًا لمواجهة جيبوتي.

ويخوض منتخب مصر بقيادة حسام حسن مواجهة مرتقبة ضد جيبوتي من أجل حسم التأهل إلى كأس العالم 2026.

وتقام مباراة جيبوتي ضد مصر على ملعب العربي الزاولي بالمغرب في السابعة مساء غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة التاسعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وكشف الموقع الرسمي لاتحاد الكرة أن أبو ريدة وصل المغرب قادما من الكونغو بعد حضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية للكاف، واستقبل بعثة منتخب مصر بقيادة حسام حسن.

وحرص هاني أبو ريدة على الاطمئنان على البعثة واستعدادات المنتخب لمواجهة جيبوتي.

ويترأس أحمد حلمي الشريف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بعثة منتخب مصر في المغرب.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على جيبوتي لحسم التأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026 وذلك قبل الجولة الأخيرة ضد غينيا بيساو.

للتعرف على جدول ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم اضغط هنا

منتخب مصر جيبوتي كأس العالم 2026 مصر وجيبوتي مصر ضد جيبوتي

