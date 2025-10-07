وصل هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة في الساعات الأولى من صباح اليوم إلى المغرب وكان في استقبال بعثة منتخب مصر استعدادًا لمواجهة جيبوتي.

ويخوض منتخب مصر بقيادة حسام حسن مواجهة مرتقبة ضد جيبوتي من أجل حسم التأهل إلى كأس العالم 2026.

وتقام مباراة جيبوتي ضد مصر على ملعب العربي الزاولي بالمغرب في السابعة مساء غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة التاسعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وكشف الموقع الرسمي لاتحاد الكرة أن أبو ريدة وصل المغرب قادما من الكونغو بعد حضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية للكاف، واستقبل بعثة منتخب مصر بقيادة حسام حسن.

وحرص هاني أبو ريدة على الاطمئنان على البعثة واستعدادات المنتخب لمواجهة جيبوتي.

ويترأس أحمد حلمي الشريف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بعثة منتخب مصر في المغرب.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على جيبوتي لحسم التأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026 وذلك قبل الجولة الأخيرة ضد غينيا بيساو.

