يخوض منتخب مصر بقيادة حسام حسن مواجهة مرتقبة ضد جيبوتي من أجل حسم التأهل إلى كأس العالم 2026.

وتقام مباراة جيبوتي ضد مصر على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء بالمغرب في السابعة مساء غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة التاسعة للمجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وفي نفس التوقيت، تلتقي بوركينا فاسو مع سيراليون ضمن مجموعة مصر.

ويعتلي منتخب الفراعنة صدارة المجموعة الأولى بالتصفيات برصيد 20 نقطة من 6 انتصارات وتعادلين، ويليه بوركينا فاسو في المركز الثاني بـ15 نقطة.

وسيكون هناك جولة أخيرة لمنتخب مصر مع غينيا بيساو يوم 13 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي في ختام التصفيات المونديالية.

ويبحث منتخب مصر عن التأهل إلى مونديال 2026 للمرة الرابعة في تاريخه.

سيناريوهات تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

- الفوز على جيبوتي يحسم تأهل مصر رسميا إلى كأس العالم 2026 بغض النظر عن النتائج الأخرى.

- التعادل مع جيبوتي وفوز بوركينا فاسو على سيراليون، سيتأجل حسم التأهل إلى الجولة الأخيرة ضد غينيا بيساو باستاد القاهرة، وسيكون الفراعنة بحاجة لنقطة واحدة.

- يمكن لمنتخب مصر التأهل إلى كأس العالم حتى إذا خسر من جيبوتي ولكن بشرط أن تتعادل أو تخسر بوركينا فاسو أمام سيراليون، وسيتوقف رصيد الفراعنة عند 20 نقطة، وبوركينا ( 16 حال التعادل أو 15 حال الخسارة)، وبالتالي ستكون الجولة الأخيرة تحصيل حاصل.

- إذا افترضنا نهاية مباراتي مصر وبوركينا فاسو ضد جيبوتي وسيراليون في الجولة التاسعة بنتيجة التعادل، يتأهل الفراعنة رسميًا إلى المونديال.

