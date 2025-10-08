المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
يمكنه التأهل بدون فوز على جيبوتي.. 4 سيناريوهات تقود منتخب مصر لكأس العالم 2026

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:16 ص 07/10/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

يخوض منتخب مصر بقيادة حسام حسن مواجهة مرتقبة ضد جيبوتي من أجل حسم التأهل إلى كأس العالم 2026.

وتقام مباراة جيبوتي ضد مصر على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء بالمغرب في السابعة مساء غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة التاسعة للمجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وفي نفس التوقيت، تلتقي بوركينا فاسو مع سيراليون ضمن مجموعة مصر.

ويعتلي منتخب الفراعنة صدارة المجموعة الأولى بالتصفيات برصيد 20 نقطة من 6 انتصارات وتعادلين، ويليه بوركينا فاسو في المركز الثاني بـ15 نقطة.

للتعرف على جدول ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم اضغط هنا

وسيكون هناك جولة أخيرة لمنتخب مصر مع غينيا بيساو يوم 13 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي في ختام التصفيات المونديالية.

ويبحث منتخب مصر عن التأهل إلى مونديال 2026 للمرة الرابعة في تاريخه.

سيناريوهات تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

- الفوز على جيبوتي يحسم تأهل مصر رسميا إلى كأس العالم 2026 بغض النظر عن النتائج الأخرى.

- التعادل مع جيبوتي وفوز بوركينا فاسو على سيراليون، سيتأجل حسم التأهل إلى الجولة الأخيرة ضد غينيا بيساو باستاد القاهرة، وسيكون الفراعنة بحاجة لنقطة واحدة.

- يمكن لمنتخب مصر التأهل إلى كأس العالم حتى إذا خسر من جيبوتي ولكن بشرط أن تتعادل أو تخسر بوركينا فاسو أمام سيراليون، وسيتوقف رصيد الفراعنة عند 20 نقطة، وبوركينا ( 16 حال التعادل أو 15 حال الخسارة)، وبالتالي ستكون الجولة الأخيرة تحصيل حاصل.

- إذا افترضنا نهاية مباراتي مصر وبوركينا فاسو ضد جيبوتي وسيراليون في الجولة التاسعة بنتيجة التعادل، يتأهل الفراعنة رسميًا إلى المونديال.

طالع مباريات الجولة التاسعة في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم من هنا

مباراة جيبوتي القادمة
تصفيات كأس العالم مصر منتخب مصر لكرة القدم مصر وجيبوتي مباراه منتخب مصر القادمه مباراه منتخب مصر مباراة مصر مباريات منتخب مصر القادمة موعد مباراة مصر القادمة موعد مباراه مصر وجيبوتي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

