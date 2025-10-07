يستعد محمد صلاح لقيادة منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 2026 عندما يلتقي مع جيبوتي في الجولة قبل الأخيرة من مشوار التصفيات المونديالية.

وتقام مباراة جيبوتي ضد مصر على ملعب العربي الزاولي بالمغرب في السابعة مساء غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة التاسعة للمجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويعتلي منتخب الفراعنة صدارة المجموعة الأولى بالتصفيات برصيد 20 نقطة من 6 انتصارات وتعادلين، ويليه بوركينا فاسو في المركز الثاني بـ15 نقطة.

ويبحث منتخب مصر عن التأهل إلى مونديال 2026 للمرة الرابعة في تاريخه، إذ يحتاج للفوز على جيبوتي لحسم الصعود بشكل رسمي، علمًا أن الجولة الأخيرة ستقام ضد غينيا بيساو يوم 13 أكتوبر.

أداء صلاح يتراجع مع ليفربول

ربما يمر محمد صلاح بفترة ليست جيدة مع فريقه ليفربول بسبب أداءه المتراجع، وظهر ذلك واضحًا في الهزائم الثلاث الأخيرة للريدز.

وعلقت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية على تراجع أداء النجم المصري، قائلة: "ربما يكون الأمر الأكثر إثارة للقلق هو السؤال الذي طرحه بعض المحللين هذا الأسبوع: هل بدأ عامل السن يُلاحق محمد صلاح، الذي يبلغ الآن 33 عامًا؟.. مع ما نعرفه عن هذا الاستثناء البدني الذي اعتاد تحطيم الأرقام وإعادة كتابة التاريخ، قد يكون الجواب لا، لكن هناك مؤشرات على تراجع قدراته".

في الموسم الماضي، ساهم النجم المصري في 47 هدفًا ما بين تسجيل وصناعة، ليقود ليفربول نحو لقب الدوري الإنجليزي في واحد من أفضل المواسم الفردية على الإطلاق في الملاعب الإنجليزية.

أما الآن، ترى ديلي ميل أن "المصري الاستثنائي" تراجعت أرقامه، لقد قدم ثلاثة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة في 10 مباريات بجميع المسابقات حتى الآن، وهذا لا يرقى أبدًا لمستواه المعروف.

ومنذ الإعلان الرسمي عن تجديد عقده في 11 أبريل، لم يسجل صلاح سوى هدفين في آخر ثماني مباريات من الدوري الإنجليزي في سباق اللقب – أي بمعدل 0.25 هدف في المباراة، مقارنةً بـ 0.9 هدف في المباريات الثلاثين السابقة، مما يعني أن إشارات التراجع كانت موجودة منذ فترة.

ولا شك أن هناك عوامل قد تكون محل تفكير من المدرب آرني سلوت خلال فترة التوقف الدولي، وأولها، أن غياب ترينت ألكسندر أرنولد، الذي انتقل إلى ريال مدريد هذا الصيف، يبدو أنه أثر على صلاح أكثر من أي لاعب آخر في الفريق.

كما أن صلاح غير معتاد على اللعب مع مهاجمين تقليديين بهذه الطريقة، بعد أن اعتاد في السنوات الماضية على التفاهم مع مهاجمين متأخرين في تمركزهم، مثل لويس دياز في الموسم الماضي، أو ديوجو جوتا وروبرتو فيرمينو من قبله، وحتى الآن، لم يجد صلاح الانسجام التلقائي مع إيكيتيكي أو إيزاك.

فرصة استعادة الثقة

أشارت صحيفة "ديلي ميل" إلى أن صلاح سيخوض مع منتخب مصر مباراتي جيبوتي وغينيا بيساو، والفوز في أي من المباراتين سيضمن لبلاده مكانًا في كأس العالم الصيف المقبل.

وسجل صلاح 7 أهداف في تصفيات كأس العالم، أربعة منها جاءت ضد الخصم الذي سيواجه غدًا الأربعاء وهو جيبوتي.

وأضافت أن صلاح، قائد منتخب بلاده، يحتاج إلى هاتين المباراتين ضد جيبوتي (المصنف 193 عالميًا) وغينيا بيساو (المصنف 130) كنوع من استعادة الثقة.

وأوضحت أن لدى صلاح وسلوت الكثير للتفكير فيه خلال فترة التوقف الدولي، إذا كانا يريدان استعادة أفضل مستوياتهما قريبًا، والعودة إلى تسجيل الأهداف من جديد.

