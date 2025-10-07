"أحمر x أبيض".. كيف يظهر منتخب مصر أمام جيبوتي؟

انتهى الاجتماع الفني الخاص بمباراة مصر وجيبوتي والمقرر إقامتها، غدًا الأربعاء، في تصفيات كأس العالم 2026.

وتقام مباراة جيبوتي ضد مصر على ملعب العربي الزاولي بالمغرب في السابعة مساء غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة التاسعة للمجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأسفر الاجتماع الفني عن ارتداء منتخب مصر للقميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأبيض.

بينما يرتدي منتخب جيبوتي الطاقم الأزرق الفاتح.

ويعتلي منتخب الفراعنة صدارة المجموعة الأولى بالتصفيات برصيد 20 نقطة من 6 انتصارات وتعادلين، ويليه بوركينا فاسو في المركز الثاني بـ15 نقطة، بينما يتذيل جيبوتي قاع الترتيب بنقطة واحدة.

ويبحث منتخب مصر عن التأهل إلى مونديال 2026 للمرة الرابعة في تاريخه، إذ يحتاج للفوز على جيبوتي لحسم الصعود بشكل رسمي، علمًا أن الجولة الأخيرة ستقام ضد غينيا بيساو يوم 13 أكتوبر.

