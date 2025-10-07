المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
اوكرانيا - شباب

اوكرانيا - شباب

- -
22:30
إسبانيا - شباب

إسبانيا - شباب

الدوري المصري الممتاز - سيدات
المصري

المصري

0 0
15:30
الأهلي

الأهلي

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الزمالك

الزمالك

0 0
15:30
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري الممتاز - سيدات
مسار

مسار

0 0
15:30
انبي

انبي

الدوري المصري الممتاز - سيدات
إس أي كا إف سـي الرياضي

إس أي كا إف سـي الرياضي

0 0
15:30
بالم هيلز

بالم هيلز

الدوري المصري الممتاز - سيدات
زد

زد

0 0
15:30
رع

رع

"أحمر x أبيض".. كيف يظهر منتخب مصر أمام جيبوتي؟

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

03:57 م 07/10/2025
منتخب مصر

الاجتماع الفني قبل لقاء مصر وجيبوتي

انتهى الاجتماع الفني الخاص بمباراة مصر وجيبوتي والمقرر إقامتها، غدًا الأربعاء، في تصفيات كأس العالم 2026.

وتقام مباراة جيبوتي ضد مصر على ملعب العربي الزاولي بالمغرب في السابعة مساء غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة التاسعة للمجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

يمكنه التأهل بدون فوز على جيبوتي.. 4 سيناريوهات تقود منتخب مصر لكأس العالم 2026

وأسفر الاجتماع الفني عن ارتداء منتخب مصر للقميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأبيض.

بينما يرتدي منتخب جيبوتي الطاقم الأزرق الفاتح.

ويعتلي منتخب الفراعنة صدارة المجموعة الأولى بالتصفيات برصيد 20 نقطة من 6 انتصارات وتعادلين، ويليه بوركينا فاسو في المركز الثاني بـ15 نقطة، بينما يتذيل جيبوتي قاع الترتيب بنقطة واحدة.

ويبحث منتخب مصر عن التأهل إلى مونديال 2026 للمرة الرابعة في تاريخه، إذ يحتاج للفوز على جيبوتي لحسم الصعود بشكل رسمي، علمًا أن الجولة الأخيرة ستقام ضد غينيا بيساو يوم 13 أكتوبر.

طالع جدول ترتيب تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم من هنا

 

تصفيات كأس العالم مصر منتخب مصر لكرة القدم مصر وجيبوتي مباراه منتخب مصر مباريات منتخب مصر القادمة موعد مباراة مصر القادمة موعد مباراه مصر وجيبوتي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

التعليقات

