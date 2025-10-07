المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
سفير مصر في المغرب يتحدث عن آخر الاستعدادات قبل مواجهة جيبوتي

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

08:14 م 07/10/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

تحدث أحمد جهاد عبد اللطيف، سفير جمهورية مصر العربية في المغرب، عن الاستعدادات قبل مباراة منتخب مصر أمام نظيره جيبوتي، والتي ستجمع بينهما ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويضرب منتخب مصر موعدًا مع نظيره جيبوتي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، ويقام اللقاء على أرضية ملعب العربي الزاولي بالمغرب.

استعدادات مباراة مصر أمام جيبوتي

استهل أحمد جهاد عبد اللطيف، سفير جمهورية مصر العربية في المغرب، حديثه في تصريحات عبر قناة "أون سبورت"، قائلًا: "تواصلنا مع السلطات المغربية لتقديم كافة التسهيلات والتأكيد على تأمين المنتخب والمباراة".

وأضاف: "تواصلنا مع الاتحاد للتنسيق بشأن كافة الترتيبات، وتشرفنا بتواجد وزير الشباب والرياضة (أشرف صبحي)، والأمور مستقرة وكل شيء على ما يرام".

وأكمل: "الجالية المصرية كونت لجنة رياضية للتنسيق مع السفارة، من أجل حضور المباراة، ويتم النظر في الأمر حاليًا، وإن شاء الله ننظر في الترتيبات لتوضيح آلية الحضور".

وزاد: "هناك حب وتقدير لمنتخب مصر في المغرب وإن شاء الله، نرى مشجعين مغاربة متواجدين معنا في المباراة".

وأتم سفير مصر في المغرب: "لمسنا الحماس في منتخب مصر والاستعدادات على أعلى مستوى، وبالتوفيق لجميع الأطقم والاتحاد وجميعنا يد واحدة لإنجاح المباراة".

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر تصفيات كأس العالم منتخب جيبوتي

