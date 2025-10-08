كشف سعيد محمد، حارس مرمى منتخب جيبوتي، أهمية مباراة منتخب بلاده مع منتخبنا الوطني في تصفيات كأس العالم.

ويلعب منتخب مصر مساء الغد الأربعاء، مع جيبوتي ضمن مباريات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026.

وقال سعيد محمد المستبعد من مباراة الغد للإصابة: "بالنسبة لمواجهة منتخب مصر ستكون صعبة بالنسبة لنا، الجميع يعلم أن مصر أمة كبيرة في كرة القدم ولديها العديد من اللاعبين المحترفين في أوروبا وبالتالي نعمل لهذه المواجهة ألف حساب".

وأضاف عبر قناة الأهلي: "جيبوتي لا يزال أمامها الكثير في مشوار التطور، وعليها الكثير من العمل مع المدرب الجديد".

وواصل: "بالنسبة للاستعداد للمباراة فالأمور تسير على ما يرام حتى وأنا مستبعد بسبب إصابة لحقت بي منذ أسبوع، ولم أستطع اللحاق بالمنتخب في المغرب".

وتابع حارس جيبوتي: "على المستوى التكتيكي، منتخب جيبوتي سيلعب بطريقة دفاعية مع التحولات المرتدة التي تتيح له خلق بعض الفرص، الورقة الدفاعية هي أقوى ما تملكه جيبوتي في هذه المباراة".

وزاد: "اللاعبون الأخطر في منتخب مصر هم محمد صلاح وعمر مرموش وإن كنا نعلم أن مرموش سيغيب عن هذه المباراة للإصابة، وبالتأكيد اللاعب محمود حسن تريزيجيه فهو لاعب خطير".

قبل أن يختتم تصريحاته: "تابعت محمد الشناوي في الفترة الأخيرة وهو في حالة ممتازة فنيا وبدنيا مع المنتخب وناديه ومن الصعب التسجيل فيه".