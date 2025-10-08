المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جيبوتي

جيبوتي

- -
19:00
مصر

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيا

ليبيا

- -
16:00
كاب فيردي

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-آسيا
اندونيسيا

اندونيسيا

- -
20:15
السعودية

السعودية

تصفيات كأس العالم-آسيا
عمان

عمان

- -
18:00
قطر

قطر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

- -
19:00
مالي

مالي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

- -
19:00
غانـــا

غانـــا

كأس العالم تحت 20 عاما
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

- -
22:30
جنوب افريقيا - شباب

جنوب افريقيا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

- -
22:30
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

- -
02:00
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

الدرندلي: نريد حسم التأهل أمام جيبوتي.. وصلاح أصّر على التواجد مع منتخب مصر

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:37 ص 08/10/2025
هاني أبو ريدة وخالد الدرندلي

خالد الدرندلي وهاني أبو ريدة

أكد خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، أن منتخب مصر يرغب في حسم التأهل لكأس العالم 2026 أمام منتخب جيبوتي.

ويلعب منتخب مصر مع جيبوتي مساء الأربعاء، على ملعب العربي الزاولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

تصريحات خالد الدرندلي

وقال الدرندلي في تصريحات عبر قناة "اون سبورت 1": "نحلم بالوصول إلى كأس العالم، ونقوم بما نستطيع فعله والجميع في كامل تركيزه ولا يوجد مباراة سهلة ولا نرغب الدخول في مرحلة الحسابات ونريد الحسم أمام جيبوتي".

وأضاف: "منتخب مصر كبير وبه نجوم كبار مثل محمد صلاح، وفرق أفريقيا التي لعبنا ضدها جميعها قوية ويمتلكون محترفين في الخارج".

وتابع: "محمد صلاح أصر على التواجد مع منتخب مصر حتى يضمن المنتخب التأهل لكأس العالم، والجميع يعلم قيمة صلاح وله دور قيادي داخل المنتخب الوطني".

وأتم نائب رئيس اتحاد الكرة: "صلاح يجمع بين القيادة والحكمة وهذا ينعكس على لاعبي المنتخب ولديه التزام كبير في المنتخب وهو مصنف من أفضل 3 لاعبين في العالم".

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر اتحاد الكرة جيبوتي خالد الدرندلي كأس العالم 2026

