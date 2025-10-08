أكد خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، أن منتخب مصر يرغب في حسم التأهل لكأس العالم 2026 أمام منتخب جيبوتي.

ويلعب منتخب مصر مع جيبوتي مساء الأربعاء، على ملعب العربي الزاولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

تصريحات خالد الدرندلي

وقال الدرندلي في تصريحات عبر قناة "اون سبورت 1": "نحلم بالوصول إلى كأس العالم، ونقوم بما نستطيع فعله والجميع في كامل تركيزه ولا يوجد مباراة سهلة ولا نرغب الدخول في مرحلة الحسابات ونريد الحسم أمام جيبوتي".

وأضاف: "منتخب مصر كبير وبه نجوم كبار مثل محمد صلاح، وفرق أفريقيا التي لعبنا ضدها جميعها قوية ويمتلكون محترفين في الخارج".

وتابع: "محمد صلاح أصر على التواجد مع منتخب مصر حتى يضمن المنتخب التأهل لكأس العالم، والجميع يعلم قيمة صلاح وله دور قيادي داخل المنتخب الوطني".

وأتم نائب رئيس اتحاد الكرة: "صلاح يجمع بين القيادة والحكمة وهذا ينعكس على لاعبي المنتخب ولديه التزام كبير في المنتخب وهو مصنف من أفضل 3 لاعبين في العالم".