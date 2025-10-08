يشهد يوم الأربعاء مجموعة من المواجهات القوية والمثيرة التي تترقبها جماهير كرة القدم حول العالم، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026، حيث تتجه الأنظار إلى المنتخبات العربية والأفريقية التي تسعى لقطع خطوة جديدة نحو المونديال.

وفي تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، يبرز لقاء منتخب مصر أمام جيبوتي ضمن الجولة التاسعة، في مواجهة حاسمة قد تمنح الفراعنة بطاقة التأهل المباشر إلى النهائيات إذا حققوا الفوز المنتظر، فيما تقام عدة مواجهات أخرى مثيرة في القارة السمراء.

أما في ملحق آسيا المؤهل للمونديال، فتقام الجولة الافتتاحية التي تشهد مباراتين من العيار الثقيل، حيث يلتقي منتخب عمان مع قطر في المجموعة الأولى، بينما يصطدم منتخب السعودية بنظيره الإندونيسي في المجموعة الثانية، وسط ترقب كبير من الجماهير العربية.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة:

تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

موريشيوس × الكاميرون – 4:00 مساءً

ليبيا × الرأس الأخضر – 4:00 مساءً

إسواتيني × أنجولا – 4:00 مساءً

إثيوبيا × غينيا بيساو – 4:00 مساءً

مصر × جيبوتي – 7:00 مساءً (على قناتي ON Sports 1)

سيراليون × بوركينا فاسو – 7:00 مساءً

جزر القمر × مدغشقر – 7:00 مساءً

أفريقيا الوسطى × غانا – 7:00 مساءً

تشاد × مالي – 7:00 مساءً

تنزانيا × زامبيا – 10:00 مساءً

النيجر × الكونغو – 10:00 مساءً

ملحق آسيا المؤهل لكأس العالم 2026

عمان × قطر – 6:00 مساءً (على قناة beIN Sports 1 HD)

السعودية × إندونيسيا – 8:15 مساءً (على قناة beIN Sports 1 HD)

كأس العالم للشباب 2025

الأرجنتين × نيجيريا – 10:30 مساءً (على قناة beIN Sports 5 HD)

كولومبيا × جنوب أفريقيا – 10:30 مساءً (على قناة beIN Sports 4 HD)

باراجواي × النرويج – 2:00 فجر الخميس

اليابان × فرنسا – 2:00 فجر الخميس