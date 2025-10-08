المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:12 ص 08/10/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

يستعد منتخب مصر لخوض مباراة حاسمة تصفيات كأس العالم 2026، ضمن أجندة التوقف الدولي لشهر أكتوبر الحالي.

ويلتقي منتخب مصر مع جيبوتي في الجولة التاسعة (قبل أخيرة) من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات المونديال، برصيد 20 نقطة من أول 8 مباريات، ويحتاج للفوز في واحدة من المباراتين المتبقيتين من أجل حسم التأهل مباشرة للنهائيات.

ويتأهل متصدرو المجموعات مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، فيما تشارك أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني بملحق فاصل يتأهل الفائز به إلى الملحق العالمي بين القارات.

وتشارك في هذا الملحق 6 منتخبات من 5 اتحادات قارية -آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية (2) وأوقيانوسيا-، ويتأهل منه منتخبان للنهائيات.

وفيما يلي نستعرض مواعيد مباراتي مصر أمام جيبوتي وغينيا بيساو في توقف أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة لهما.

موعد مباراة جيبوتي ضد مصر في تصفيات كأس العالم 2026

يحل منتخب مصر ضيفا على جيبوتي يوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر 2025، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

جدير بالذكر أن المباراة تقام على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء في المغرب، لعدم استيفاء ملاعب جيبوتي لشروط الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم.

القناة الناقلة لمباراة جيبوتي ضد مصر في تصفيات كأس العالم 2026

من المقرر أن يتم نقل أحداث مباراة جيبوتي ضد مصر في تصفيات مونديال 2026 عبر قناة "أون سبورت 1".

