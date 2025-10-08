المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
جدول ترتيب مجموعة مصر قبل المواجهة الحاسمة بتصفيات المونديال

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:18 ص 08/10/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

تبدأ مساء اليوم الأربعاء مباريات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، لمواجهة نظيره منتخب جيبوتي في الجولة التاسعة، ويحتاج منتخبنا الوطني الفوز في هذه المباراة ليضمن التأهل الرسمي إلى نهائيات المونديال الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وبعد مباراة جيبوتي، سيستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا بيساو في القاهرة ليختتم مشوار التصفيات.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

وقبل بداية الجولة التاسعة نوضح ترتيب مجموعة منتخبنا الوطني في التصفيات حتى الآن:

1- منتخب مصر برصيد 20 نقطة.

2- بوركينا فاسو برصيد 15 نقطة.

3- سيراليون برصيد 12 نقطة.

4- غينيا بيساو برصيد 10 نقاط.

5- إثيوبيا برصيد 6 نقاط.

6- جيبوتي برصيد نقطة واحدة.

ويتضح أن الفارق في عدد النقاط بين منتخب مصر وبوركينا فاسو 5 نقاط، وبالتالي فإن منتخب مصر يحتاج لنقطتين فقط من أجل حسم التأهل بشكل مباشر أو فقدان منتخب بوركينا فاسو أي نقاط مما يساهم في صعود المنتخب المصري بشكل رسمي.

منتخب مصر كأس العالم حسام حسن

