أعلن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، التشكيل الذي سيبدأ به مباراة جيبوتي، اليوم الأربعاء، من أجل حسم التأهل لكأس العالم 2026.

ويستضيف ملعب العربي الزاولي بالمغرب مباراة جيبوتي ضد مصر في السابعة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة من المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويطمح منتخب "الفراعنة" إلى تحقيق الفوز من أجل التأهل رسميًا إلى كأس العالم، حيث يحتاج المنتخب المصري إلى نقطتين فقط لضمان التأهل للمونديال، علمًا أن هناك جولة أخيرة في التصفيات ستقام ضد غينيا بيساو يوم 13 أكتوبر الجاري.

ويشهد تشكيل منتخب مصر مشاركة حمدي فتحي في مركز الدفاع بجوار رامي ربيعة.

ويعتمد حسام حسن على 5 لاعبين بطابع هجومي وهم أحمد سيد زيزو، تريزيجيه، إبراهيم عادل، محمد صلاح، ومصطفى محمد.

وجاء تشكيل منتخب مصر أمام جيبوتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - حمدي فتحي - محمد حمدي

خط الوسط: مروان عطية - أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد