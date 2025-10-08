فرط منتخب ليبيا في فرصة الفوز على منتخب كاب فيردي، بعد سقوطه في فخ التعادل بنتيجة (3-3) في الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وكان منتخب ليبيا متقدماً في النتيجة (3-1)، قبل أن يفرط في تقدمه بالتعادل (3-3) أمام كاب فيردي.

وأصبح رصيد منتخب ليبيا 15 نقطة في المركز الثالث في المجموعة الرابعة بتصفيات المونديال، بينما واصل منتخب كاب فيردي تصدره للمجموعة برصيد 20 نقطة.

وفقد منتخب ليبيا فرصة التأهل إلى كأس العالم 2026 بشكل رسمي، حيث لا يمتلك فرصة في احتلال الصدارة وفي حالة التساوي في عدد النقاط مع منتخب الكاميرون صاحب المركز الثاني في الجولة الأخيرة، فإن الأخير يمتلك الأفضلية في المواجهات المباشرة.

تفاصيل المباراة

تقدم المنتخب الليبي مبكرا في اللقاء، عن طريق هدف في الدقيقة الأولى من عمر المباراة، بعدما لعب فاضل سلامة كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، حولها روبرتو بيكو بالخطأ في مرماه.

واستطاع تيلمو أركانجو لاعب منتخب كاب فيردي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 30 من عمر المباراة، بعدما قابل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء برأسية قوية سكنت الشباك.

وتمكن عز الدين المليمي من تسجيل الهدف الثاني لمنتخب ليبيا في الدقيقة 42 من عمر اللقاء، بعدما تابع كرة تصدى لها الحارس بعد تسديدة من معاذ موسى، بتسديدة قوية داخل الشباك.

وأحرز محمود الشلوي لاعب منتخب ليبيا الهدف الثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 58 من زمن المباراة، بعدما سدد تصويبة صاروخية من ركلة حرة خارج منطقة الجزاء.

وكاد سيف جدور أن يسجل الهدف الرابع لمنتخب ليبيا في الدقيقة 67 من زمن المباراة، بعدما قابل كرة عرضية بتسديدة مقصية ارتطمت في العارضة العلوية لمرمى كاب فيردي.

وارتكب حارس منتخب ليبيا خطأ فادحا في الدقيقة 76 من عمر المباراة، بعدما سدد سيدني لوبيز كابرال لاعب كاب فيردي تسديدة من منتصف الملعب، اخطأ مراد الوحيشي في إمساك الكرة لتعبر بين قدميه إلى داخل الشباك.

وتمكن ويلي سيميدو من إحراز هدف التعادل لمنتخب كاب فيردي في الدقيقة 82 من عمر اللقاء، بعدما قابل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء بتسديدة داخل المرمى.