الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

استبعاد حارس مرمى.. بدلاء منتخب مصر ضد جيبوتي في ليلة حسم التأهل لكأس العالم

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:26 م 08/10/2025
حراس مرمى منتخب مصر

حراس مرمى منتخب مصر

لا يفصلنا سوى دقائق على انطلاق مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي والمقرر إقامتها، مساء اليوم الأربعاء، لحسم التأهل إلى كأس العالم 2026.

ويستضيف ملعب "العربي الزاولي" بالمغرب مباراة جيبوتي ضد مصر في السابعة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة من المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويطمح منتخب "الفراعنة" إلى تحقيق الفوز من أجل التأهل رسميًا إلى كأس العالم، حيث يحتاج المنتخب المصري إلى نقطتين فقط لضمان التأهل للمونديال، علمًا أن هناك جولة أخيرة في التصفيات ستقام ضد غينيا بيساو يوم 13 أكتوبر الجاري.

للتعرف على جدول ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم اضغط هنا

ويدخل منتخب مصر مباراة جيبوتي بتشكيلة مكونة من: "

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - حمدي فتحي - محمد حمدي

خط الوسط: مروان عطية - أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد

بدلاء منتخب مصر واستبعاد البلعوطي

ويجلس على دكة البدلاء كل من: "مصطفى شوبير - محمد صبحي - خالد صبحي - عمرو الجزار - حسام عبد المجيد - ياسر إبراهيم - أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد - محمود صابر - مهند لاشين - مصطفى فتحي - أسامة فيصل".

وتقرر خروج الحارس عبد العزيز البلعوطي من قائمة مباراة مصر ضد جيبوتي.

مصر القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر تشكيل منتخب مصر ماتش مصر اليوم موعد مباراه مصر و جيبوتي القنوات الناقله لمباراه مصر وجيبوتي djibouti vs egypt egypt national team مباراه مصر

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

ما قبل المباراة
جيبوتي

جيبوتي

- -
مصر

مصر

3

