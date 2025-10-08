وصل النجم المصري محمد صلاح لصدارة جدول ترتيب هدافي تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس كأس العالم 2026 بعد الهدف الذي سجله في شباك جيبوتي.

وتقام مباراة جيبوتي ضد مصر على ملعب العربي الزاولي بالمغرب ضمن منافسات الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) من المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وفي الدقيقة 14 سجل صلاح هدف منتخب مصر الثاني في شباك جيبوتي، علمًا أن إبراهيم عادل كان تقدم بالنتيجة في الدقيقة الثامنة.

وأصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بعدما وصل لـ19 هدفا متخطيا كلًا من الإيفواري ديدييه دروجبا، الكاميروني صامويل إيتو، البوركينابي موموني داجانو، بالإضافة إلى الجزائري إسلام سليماني فجميعهم يملك 18 هدفا.

ترتيب هدافي تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026

رفع محمد صلاح رصيده إلى 8 أهداف في التصفيات الحالية المؤهلة لكأس العالم 2026، ليعتلي الصدارة برفقة الجابوني دينيس بوانجا.

ويعد ثاني هدافي منتخب مصر في التصفيات هو محمود حسن تريزيجيه برصيد 5 أهداف.

طالع جدول ترتيب هدافي تصفيات كأس العالم من هنا