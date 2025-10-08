المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جيبوتي

جيبوتي

0 2
19:00
مصر

مصر

تصفيات كأس العالم-آسيا
اندونيسيا

اندونيسيا

0 0
20:15
السعودية

السعودية

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

0 2
19:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات كأس العالم-آسيا
عمان

عمان

0 0
18:00
قطر

قطر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

0 1
19:00
مالي

مالي

كأس العالم تحت 20 عاما
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

- -
22:30
جنوب افريقيا - شباب

جنوب افريقيا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيا

ليبيا

3 3
16:00
كاب فيردي

كاب فيردي

كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

- -
22:30
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

1 4
02:00
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

صلاح في الصدارة.. ترتيب هدافي تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:39 م 08/10/2025
منتخب مصر صلاح

منتخب مصر

وصل النجم المصري محمد صلاح لصدارة جدول ترتيب هدافي تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس كأس العالم 2026 بعد الهدف الذي سجله في شباك جيبوتي.

وتقام مباراة جيبوتي ضد مصر على ملعب العربي الزاولي بالمغرب ضمن منافسات الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) من المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وفي الدقيقة 14 سجل صلاح هدف منتخب مصر الثاني في شباك جيبوتي، علمًا أن إبراهيم عادل كان تقدم بالنتيجة في الدقيقة الثامنة.

وأصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بعدما وصل لـ19 هدفا متخطيا كلًا من الإيفواري ديدييه دروجبا، الكاميروني صامويل إيتو، البوركينابي موموني داجانو، بالإضافة إلى الجزائري إسلام سليماني فجميعهم يملك 18 هدفا.

ترتيب هدافي تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026

رفع محمد صلاح رصيده إلى 8 أهداف في التصفيات الحالية المؤهلة لكأس العالم 2026، ليعتلي الصدارة برفقة الجابوني دينيس بوانجا.

ويعد ثاني هدافي منتخب مصر في التصفيات هو محمود حسن تريزيجيه برصيد 5 أهداف.

طالع جدول ترتيب هدافي تصفيات كأس العالم من هنا

 

 

تصفيات كأس العالم مصر محمد صلاح القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ماتش مصر اليوم مباراة مصر اليوم مباراة مصر وجيبوتي بث مباشر egypt vs djibouti

