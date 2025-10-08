المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جيبوتي

جيبوتي

0 3
19:00
مصر

مصر

تصفيات كأس العالم-آسيا
اندونيسيا

اندونيسيا

1 3
20:15
السعودية

السعودية

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

0 5
19:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات كأس العالم-آسيا
عمان

عمان

0 0
18:00
قطر

قطر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

0 2
19:00
مالي

مالي

كأس العالم تحت 20 عاما
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

- -
22:30
جنوب افريقيا - شباب

جنوب افريقيا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيا

ليبيا

3 3
16:00
كاب فيردي

كاب فيردي

كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

- -
22:30
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

1 4
02:00
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

الظهور الثاني دوليًا.. شوبير يشارك في مباراة مصر وجيبوتي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:27 م 08/10/2025
مصطفى شوبير

مصطفى شوبير - منتخب مصر

دون مصطفى شوبير حارس منتخب مصر اسمه بين اللاعبين المشاركين في لقاء التأهل إلى كأس العالم 2026 بعدما شارك ضد جيبوتي، اليوم الأربعاء.

وتقام مباراة جيبوتي ضد مصر على ملعب العربي الزاولي بالمغرب ضمن منافسات الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) من المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويتقدم منتخب مصر على جيبوتي بهدفي إبراهيم عادل ومحمد صلاح.

تابع أحداث مباراة مصر وجيبوتي من هنا

وحل شوبير بديلًا في الدقيقة 61 بعد استبدال محمد الشناوي الحارس الأساسي لمنتخب مصر.

ويعد هذا هو الظهور الثاني لمصطفى شوبير دوليًا مع منتخب مصر الأول بعدما شارك ضد بوتسوانا في ختام مشوار تصفيات أمم أفريقيا وتحديًدا في شهر نوفمبر لعام 2024.

ومن المقرر أن يختتم منتخب مصر مشواره في تصفيات كأس العالم بمواجهة غينيا بيساو يوم الأحد المقبل.

طالع جدول ترتيب هدافي تصفيات كأس العالم من هنا

 

 

تصفيات كأس العالم مصر محمد صلاح مصطفى شوبير القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ماتش مصر اليوم مباراة مصر اليوم مباراة مصر وجيبوتي بث مباشر egypt vs djibouti

