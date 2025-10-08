دون مصطفى شوبير حارس منتخب مصر اسمه بين اللاعبين المشاركين في لقاء التأهل إلى كأس العالم 2026 بعدما شارك ضد جيبوتي، اليوم الأربعاء.

وتقام مباراة جيبوتي ضد مصر على ملعب العربي الزاولي بالمغرب ضمن منافسات الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) من المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويتقدم منتخب مصر على جيبوتي بهدفي إبراهيم عادل ومحمد صلاح.

وحل شوبير بديلًا في الدقيقة 61 بعد استبدال محمد الشناوي الحارس الأساسي لمنتخب مصر.

ويعد هذا هو الظهور الثاني لمصطفى شوبير دوليًا مع منتخب مصر الأول بعدما شارك ضد بوتسوانا في ختام مشوار تصفيات أمم أفريقيا وتحديًدا في شهر نوفمبر لعام 2024.

ومن المقرر أن يختتم منتخب مصر مشواره في تصفيات كأس العالم بمواجهة غينيا بيساو يوم الأحد المقبل.

