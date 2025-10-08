حافظ منتخب مصر على صدارته لجدول ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، عقب تخطيه جيبوتي في المباراة التي جمعت بينهما.

وتفوق منتخب مصر على نظيره جيبوتي بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وأقيمت أحداثه على ملعب العربي الزاولي بالمغرب.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات المونديال

رفع منتخب مصر بفوزه أمام جيبوتي إلى 23 نقطة، ليتربع على قمة جدول ترتيب المجموعة الأولى، حيث حقق 7 انتصارات، وتعادل في مواجهتين.

وتفوق منتخب مصر على نظيره بوركينا فاسو، حيث حل الأخير في الوصافة برصيد 18 نقطة، بتحقيقه 5 انتصارات وتعادله في 3 مباريات، بينما خسر مواجهة واحدة.

وحل منتخب سيراليون في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الأولى، بعد أن حصد 12 نقطة، وجاء ذلك بعد مرور 9 جولات بتحقيق الفوز خلال 3 مباريات وتعادل وخسر في مثلهم.

- منتخب مصر: 23 نقطة.

- منتخب بوركينا فاسو: 18 نقطة.

- منتخب سيراليون: 12 نقطة.

- منتخب غينيا بيساو: 10 نقاط.

طالع جدول ترتيب التصفيات الأفريقية لكأس العالم

بذلك الترتيب حسم منتخب مصر تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026، دون النظر إلى نتيجة الجولة الأخيرة من التصفيات.