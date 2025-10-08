المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جيبوتي

جيبوتي

0 3
19:00
مصر

مصر

تصفيات كأس العالم-آسيا
اندونيسيا

اندونيسيا

1 3
20:15
السعودية

السعودية

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

0 5
19:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات كأس العالم-آسيا
عمان

عمان

0 0
18:00
قطر

قطر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

0 2
19:00
مالي

مالي

كأس العالم تحت 20 عاما
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

- -
22:30
جنوب افريقيا - شباب

جنوب افريقيا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيا

ليبيا

3 3
16:00
كاب فيردي

كاب فيردي

كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

- -
22:30
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

1 4
02:00
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

إعلان

بعد عبور جيبوتي.. ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أفريقيا لكأس العالم

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

09:08 م 08/10/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

حافظ منتخب مصر على صدارته لجدول ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، عقب تخطيه جيبوتي في المباراة التي جمعت بينهما.

وتفوق منتخب مصر على نظيره جيبوتي بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وأقيمت أحداثه على ملعب العربي الزاولي بالمغرب.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات المونديال

رفع منتخب مصر بفوزه أمام جيبوتي إلى 23 نقطة، ليتربع على قمة جدول ترتيب المجموعة الأولى، حيث حقق 7 انتصارات، وتعادل في مواجهتين.

وتفوق منتخب مصر على نظيره بوركينا فاسو، حيث حل الأخير في الوصافة برصيد 18 نقطة، بتحقيقه 5 انتصارات وتعادله في 3 مباريات، بينما خسر مواجهة واحدة.

وحل منتخب سيراليون في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الأولى، بعد أن حصد 12 نقطة، وجاء ذلك بعد مرور 9 جولات بتحقيق الفوز خلال 3 مباريات وتعادل وخسر في مثلهم.

- منتخب مصر: 23 نقطة.

- منتخب بوركينا فاسو: 18 نقطة.

- منتخب سيراليون: 12 نقطة.

- منتخب غينيا بيساو: 10 نقاط.

طالع جدول ترتيب التصفيات الأفريقية لكأس العالم

بذلك الترتيب حسم منتخب مصر تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026، دون النظر إلى نتيجة الجولة الأخيرة من التصفيات.

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر كأس العالم تصفيات كأس العالم حسام حسن

الإحصائيات

