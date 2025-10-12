أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن تأهل الفراعنة رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026 يعد ثمرة جهد وعمل جماعي كبير، موجهًا التهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بعد هذا الإنجاز المستحق.

إبراهيم حسن: لا نهتم بالمكافآت

وقال إبراهيم حسن في تصريحات لقناة "أون سبورت": "أهدي وصولنا لكأس العالم إلى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الشعب المصري، ولمجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي والسابق، نحن معتادون على العمل بتركيز، ننهي محطة ونبدأ أخرى، ودائمًا نسعى لتقديم الأفضل".

وأضاف مدير المنتخب الوطني: "نعد الشعب المصري بأن القادم سيكون أفضل، ولا نهتم بالمكافآت المالية، فالأهم هو تحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم ورفع اسم مصر عاليًا".

رقم قياسي عربي في كأس العالم 2026

الجهاز الفني يعد بإضافة وجوه جديدة للفراعنة

وأشار إبراهيم حسن إلى أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن يدرس ضم عناصر جديدة خلال الفترة المقبلة، استعدادًا للمرحلة التالية من الإعداد، مؤكدًا أن هناك احتفالية كبيرة سيتم تنظيمها في استاد القاهرة عقب المباراة الأخيرة في التصفيات أمام غينيا بيساو.

وكان منتخب مصر قد حسم تأهله رسميًا إلى مونديال 2026 بعد فوزه على جيبوتي بثلاثية نظيفة مساء الأربعاء، في الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وأصبح حسام حسن ثاني مدرب مصري في التاريخ يقود الفراعنة إلى كأس العالم بعد الراحل محمود الجوهري.

مباراة منتخب مصر المقبلة بعد التأهل لكأس العالم

وتختتم التصفيات بمواجهة مصر أمام غينيا بيساو يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة، وهي مباراة تحصيل حاصل بعد ضمان التأهل رسميًا إلى المونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة والمكسيك وكندا صيف عام 2026.

الرئيس السيسي يهنئ منتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم