المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جيبوتي

جيبوتي

0 3
19:00
مصر

مصر

تصفيات كأس العالم-آسيا
اندونيسيا

اندونيسيا

1 3
20:15
السعودية

السعودية

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

0 5
19:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات كأس العالم-آسيا
عمان

عمان

0 0
18:00
قطر

قطر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

0 2
19:00
مالي

مالي

كأس العالم تحت 20 عاما
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

- -
22:30
جنوب افريقيا - شباب

جنوب افريقيا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيا

ليبيا

3 3
16:00
كاب فيردي

كاب فيردي

كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

- -
22:30
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

1 4
02:00
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

إبراهيم حسن: تأهل منتخب مصر ثمرة عمل جماعي ومجهود كبير من الجميع

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:20 م 08/10/2025
إبراهيم حسن مدير منتخب مصر

إبراهيم حسن مدير منتخب مصر

أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن تأهل الفراعنة رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026 يعد ثمرة جهد وعمل جماعي كبير، موجهًا التهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بعد هذا الإنجاز المستحق.

إبراهيم حسن: لا نهتم بالمكافآت

وقال إبراهيم حسن في تصريحات لقناة "أون سبورت": "أهدي وصولنا لكأس العالم إلى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الشعب المصري، ولمجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي والسابق، نحن معتادون على العمل بتركيز، ننهي محطة ونبدأ أخرى، ودائمًا نسعى لتقديم الأفضل".

وأضاف مدير المنتخب الوطني: "نعد الشعب المصري بأن القادم سيكون أفضل، ولا نهتم بالمكافآت المالية، فالأهم هو تحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم ورفع اسم مصر عاليًا".

رقم قياسي عربي في كأس العالم 2026

الجهاز الفني يعد بإضافة وجوه جديدة للفراعنة

وأشار إبراهيم حسن إلى أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن يدرس ضم عناصر جديدة خلال الفترة المقبلة، استعدادًا للمرحلة التالية من الإعداد، مؤكدًا أن هناك احتفالية كبيرة سيتم تنظيمها في استاد القاهرة عقب المباراة الأخيرة في التصفيات أمام غينيا بيساو.

وكان منتخب مصر قد حسم تأهله رسميًا إلى مونديال 2026 بعد فوزه على جيبوتي بثلاثية نظيفة مساء الأربعاء، في الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وأصبح حسام حسن ثاني مدرب مصري في التاريخ يقود الفراعنة إلى كأس العالم بعد الراحل محمود الجوهري.

مباراة منتخب مصر المقبلة بعد التأهل لكأس العالم

وتختتم التصفيات بمواجهة مصر أمام غينيا بيساو يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة، وهي مباراة تحصيل حاصل بعد ضمان التأهل رسميًا إلى المونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة والمكسيك وكندا صيف عام 2026.

الرئيس السيسي يهنئ منتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر حسام حسن إبراهيم حسن كأس العالم 2026 اتحاد الكرة المصري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في مشوار منتخب مصر نحو التأهل للمونديال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg