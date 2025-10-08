سلطت الصحف المغربية الضوء على تأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد الفوز على جيبوتي مساء اليوم الأربعاء بنتيجة 3-0.

وانتصر منتخب مصر على جيبوتي بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي أقيم على ملعب العربي الزاولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبهذه النتيجة، يظل فارق نقاط منتخب مصر مع بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات 5 نقاط، وبالتالي فإن الجولة الأخيرة التي سيلتقي فيها منتخب مصر مع غينيا بيساو ستكون بمثابة "تحصيل حاصل".

صحف المغرب تحتفي بمنتخب مصر

ووصفت الصحف المغربية تأهل منتخب مصر بعناوين الفرحة والسعادة باعتباره المنتخب العربي الجديد المتأهل لمونديال أمريكا وكندا والمكسيك.

المنتخب.. مصر تحجز بطاقة التأهل من الدار البيضاء

وأشارت الصحيفة المغربية إلى أن منتخب مصر الذي لعب مع جيبوتي على ملعب العربي الزاولي، نجح في حسم بطاقة التأهل للمونديال بعد الفوز بثلاثية نظيفة.

وأوضحت أن منتخب مصر صعد لكأس العالم بهذه النتيجة، 4 مرات بعد نسخ: "1934 و1990 و2018".

البطولة.. منتخب مصر يتأهل للمرة الرابعة

وركز الموقع المغربي على النقطة التاريخية في صعود منتخب مصر إلى نهائيات المونديال.

وأشار إلى أن منتخب مصر تأهل بعد نسخ 1934 و1990 و2018 لتكون نسخة 2026 هي الرابعة في تاريخه.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 23 نقطة، بينما يحتل نظيره جيبوتي المركز السادس والأخير بنقطة واحدة فقط.

"LO360".. صلاح يقود مصر إلى بلوغ المونديال

وأكد الموقع المغربي أن محمد صلاح نجح في تسجيل هدفين من ثلاثية منتخب مصر ضد جيبوتي ليساهم بنسبة كبيرة في حسم التأهل المباشر للمونديال.

وأوضحت أن حسام حسن، نجح في تكرار إنجازه عندما كان لاعبا في 1990، وسجل وقتها هدف تأهل الفراعنة إلى المونديال الايطالي على حساب الجزائر في المباراة التي انتهت بفوز مصر بهدف وحيد بالقاهرة في نونبر 1989، في الوقت الذي كان فيه توأمه إبراهيم، مدير المنتخب الحالي، لاعباً بالمنتخب أيضاً.