"قاد الفراعنة للتأهل".. صحف إنجلترا تظهر دور صلاح في تأهل منتخب مصر للمونديال

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:17 م 08/10/2025
صلاح

محمد صلاح - قائد منتخب مصر

ركزت الصحف الإنجليزية على الأداء الخيالي الذي قدمه محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول، خلال مباراة منتخبنا الوطني أمام جيبوتي.

وانتصر منتخب مصر على جيبوتي بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي أقيم على ملعب العربي الزاولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبهذه النتيجة، يظل فارق نقاط منتخب مصر مع بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات 5 نقاط، وبالتالي فإن الجولة الأخيرة التي سيلتقي فيها منتخب مصر مع غينيا بيساو ستكون بمثابة "تحصيل حاصل".

ماذا قالت صحف إنجلترا؟

الموقع الرسمي لليفربول.. صلاح يسجل ويقود مصر للتأهل

ووضع الموقع الرسمي لليفربول تركيزه مع أداء محمد صلاح الذي سجل هدفين في شباك جيبوتي ليقود منتخبنا الوطني إلى التأهل إلى نهائيات مونديال أمريكا وكندا والمكسيك.

وأوضح أن صلاح سجل ثنائية من ثلاثية جيبوتي، ليؤكد تأهل بلاده إلى نهائيات الصيف المقبل كمتصدرة للمجموعة الأولى في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وأضاف أن صلاح سيخوض نهائيات كأس العالم للمرة الثانية بعد نسخة 2018 التي أقيمت في روسيا، وسجل وقتها هدفين في مباراتين بدور المجموعات.

ديلي ستار.. صلاح يقود مصر للتأهل إلى كأس العالم 2026

وبدأت الصحيفة الإنجليزية بالحديث عن أنه رغم فقدان محمد صلاح لمستواه المعروف مع ليفربول في الموسم الحالي بعدما سجل 3 أهداف فقط في أول 9 مباريات خلال الموسم الحالي، إلا أنه قاد منتخب مصر للتأهل الرابع إلى كأس العالم.

ومن ثم لفتت الصحيفة الانتباه إلى أن منتخب مصر فاز بكأس الأمم الأفريقية 7 مرات من قبل وهو صاحب الرقم القياسي، كما حسم التأهل إلى نهائيات كأس العالم 4 مرات بعد الفوز اليوم.

وأنهت الصحيفة حديثها عن أن محمد صلاح ظهر بشكل جيد للغاية في مباراة جيبوتي، ليؤكد أن الجيل الحالي للمنتخب استحق التأهل.

بي بي سي.. صلاح في قلب الحدث

وقالت الشبكة الإنجليزية، إن محمد صلاح كان مستواه جيد للغاية حيث ظل في قلب الحدث طوال المباراة وقدم أداءً جيدًا.

وأضافت أن منتخب الفراعنة أصبح ثالث منتخب أفريقي يحصل على تذكرة التأهل لكأس العالم، لينضموا إلى المغرب وتونس.

