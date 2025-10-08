المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
وزير الرياضة: علينا أن نفرح بتأهل المنتخب دون الالتفات للتفاصيل

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:42 م 08/10/2025
أشرف صبحي

وزير الرياضة يشكر السيسي وأبو ريدة

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن كرة القدم تمثل المزاج العام للشعب المصري، مشيرًا إلى أن فرحة الجماهير بتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026 هي فرحة وطن بأكمله.

وقال وزير الرياضة في تصريحات لقناة "أون سبورت" عقب فوز المنتخب على جيبوتي: "كرة القدم هي المزاج العام للمصريين، وعلينا أن نفرح وننبسط من غير ما نركّز في أي تفاصيل".

تأهل منتخب مصر في عناوين الصحف العالمية

وأضاف صبحي أن كل بطولة لها تحدياتها، ولا يوجد ما يسمى ببطولة سهلة أو صعبة، موضحًا أن الكرة الأفريقية شهدت تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، وأصبحت كل المنتخبات تمتلك محترفين بالخارج قادرين على صناعة الفارق.

ووجه وزير الرياضة الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تهنئته لمنتخب مصر بعد التأهل إلى المونديال، مؤكدًا أن هذه الرسالة تمثل "حافزًا معنويًا كبيرًا" للجهاز الفني واللاعبين قبل المرحلة المقبلة.

كما قدم صبحي شكره إلى هاني أبو ريدة ومجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على الجهد المبذول خلال مشوار التصفيات.

منتخب مصر يختتم مشواره في التصفيات بمواجهة غينيا بيساو

وكان منتخب مصر قد حسم تأهله رسميًا إلى مونديال 2026 بعد الفوز على جيبوتي بثلاثة أهداف دون رد، مساء الأربعاء، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ويختتم الفراعنة مشوارهم في التصفيات بمواجهة غينيا بيساو يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة، في لقاء تحصيل حاصل بعد ضمان بطاقة التأهل إلى المونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة والمكسيك وكندا صيف عام 2026.

الرئيس السيسي يهنئ منتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم

منتخب مصر – كأس

