كلام فى الكورة
حسام حسن: أتمنى لقاء الرئيس السيسي.. وقصرنا في حق الشعب المصري

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

12:54 م 09/10/2025
حسام حسن

حسام حسن

أعرب حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن أمنيته في لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب عودة بعثة المنتخب من المغرب، مؤكدًا فخره بما يقدمه المنتخب في المرحلة الحالية ورغبته في إسعاد الجماهير المصرية.

وقال حسام حسن في تصريحات لقناة MBC مصر: "في ناس كتير كانت بتتمنى إننا نكون موجودين، وكل اللي كنت عايزه إني أفرح الناس دي."

وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر: "الوصول لكأس العالم للمرة الرابعة دي حاجة مش قليلة، لكننا قصرنا في حق الشعب المصري، لأننا كان المفترض نصل لعدد أكبر من المرات".

وتحدث حسام حسن عن دعم المدرب الوطني في بعض الدول، قائلًا: "في المغرب هناك مساندة قوية جدًا للمدرب الوطني، ونحن لسنا أقل من ذلك، وكل النجاحات المصرية جاءت مع مدربين مصريين".

واختتم المدير الفني حديثه بالتأكيد على ثقته في قدرة المنتخب المصري على تحقيق إنجازات جديدة خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أهمية الدعم الجماهيري والإداري لتحقيق الأهداف المنتظرة.

منتخب مصر حسام حسن اتحاد الكرة

الإحصائيات

