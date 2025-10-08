بعد حسم التأهل لكأس العالم.. بعثة منتخب مصر تصل القاهرة

وصلت بعثة منتخب مصر، القاهرة مساء اليوم الخميس، بعد حسم التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وجاء تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026، بعد الفوز على جيبوتي بثلاثية دون رد، بالأمس الأربعاء، في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا بيساو، يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 24 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني.

ومن المقرر أن يقام مونديال 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بين شهري يونيو ويوليو المقبلين.

ويحافظ منتخب مصر، على سجله خالٍ من الهزائم خلال تصفيات كأس العالم، بعدما خاض 9 مباريات.

كما أن دفاع منتخب، ثاني أقوى دفاع خلال التصفيات باستقباله هدف وحيد، خلف كوت ديفوار الذي لم يستقبل أي هدف.