المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا
التشيك

التشيك

- -
21:45
كرواتيا

كرواتيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
الصومال

الصومال

0 3
19:00
الجزائر

الجزائر

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

- -
20:00
المغرب - ب

المغرب - ب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيريا

ليبيريا

3 1
19:00
ناميبيا

ناميبيا

كأس العالم تحت 20 عاما
الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

- -
22:30
إيطاليا - شباب

إيطاليا - شباب

دوري القسم الثاني-أ
أبو قير للاسمدة

أبو قير للاسمدة

1 0
15:30
القناة

القناة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد حسم التأهل لكأس العالم.. بعثة منتخب مصر تصل القاهرة

وسام محمد

كتب - وسام محمد

07:30 م 09/10/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

وصلت بعثة منتخب مصر، القاهرة مساء اليوم الخميس، بعد حسم التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وجاء تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026، بعد الفوز على جيبوتي بثلاثية دون رد، بالأمس الأربعاء، في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا بيساو، يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 24 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني.

ومن المقرر أن يقام مونديال 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بين شهري يونيو ويوليو المقبلين.

ويحافظ منتخب مصر، على سجله خالٍ من الهزائم خلال تصفيات كأس العالم، بعدما خاض 9 مباريات.

كما أن دفاع منتخب، ثاني أقوى دفاع خلال التصفيات باستقباله هدف وحيد، خلف كوت ديفوار الذي لم يستقبل أي هدف.

 

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر كأس العالم جيبوتي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في مشوار منتخب مصر نحو التأهل للمونديال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg