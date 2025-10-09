المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا
التشيك

التشيك

- -
21:45
كرواتيا

كرواتيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
الصومال

الصومال

0 3
19:00
الجزائر

الجزائر

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

- -
20:00
المغرب - ب

المغرب - ب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيريا

ليبيريا

3 1
19:00
ناميبيا

ناميبيا

كأس العالم تحت 20 عاما
الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

- -
22:30
إيطاليا - شباب

إيطاليا - شباب

دوري القسم الثاني-أ
أبو قير للاسمدة

أبو قير للاسمدة

1 0
15:30
القناة

القناة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بيان رسمي.. إلغاء مباراة مالاوي وغينيا الاستوائية في تصفيات كأس العالم 2026

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:24 م 09/10/2025
منتخب مالاوي

منتخب مالاوي

تقرر إلغاء مباراة مالاوي وغينيا الاستوائية والتي كان من المفترض إقامتها، اليوم الخميس، في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وكان من المفترض أن تقام مباراة مالاوي وغينيا الاستوائية ضمن منافسات الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم.

وقال اتحاد مالاوي لكرة القدم في بيان رسمي: "يود اتحاد مالاوي لكرة القدم إبلاغ الجمهور بأن مباراة تصفيات كأس العالم بين مالاوي وغينيا الاستوائية، والتي كانت مقررة اليوم في ملعب بينجو الوطني، لن تُقام بسبب صعوبات سفر غير متوقعة أثرت على الفريق الزائر".

وأضاف: "ألغى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المباراة رسميًا، سيُقدم اتحاد مالاوي لكرة القدم تحديثات إضافية حول حالة التذاكر التي تم شراؤها مسبقًا.. ونأسف بشدة لأي إزعاج قد يسببه هذا التطور".

ويقع منتخبا مالاوي وغينيا الاستوائية في المجموعة الثامنة في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم.

وخاض مالاوي وغينيا الاستوائية 8 مباريات، وجمع الثنائي 10 نقاط من 3 انتصارات، 4 هزائم، وتعادل وحيد.

طالع ترتيب مجموعات في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026

 

 

 

منتخب مصر منتخب مالاوي غينيا الاستوائية تصفيات كأس العالم 2026

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في مشوار منتخب مصر نحو التأهل للمونديال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg