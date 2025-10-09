تقرر إلغاء مباراة مالاوي وغينيا الاستوائية والتي كان من المفترض إقامتها، اليوم الخميس، في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وكان من المفترض أن تقام مباراة مالاوي وغينيا الاستوائية ضمن منافسات الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم.

وقال اتحاد مالاوي لكرة القدم في بيان رسمي: "يود اتحاد مالاوي لكرة القدم إبلاغ الجمهور بأن مباراة تصفيات كأس العالم بين مالاوي وغينيا الاستوائية، والتي كانت مقررة اليوم في ملعب بينجو الوطني، لن تُقام بسبب صعوبات سفر غير متوقعة أثرت على الفريق الزائر".

وأضاف: "ألغى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المباراة رسميًا، سيُقدم اتحاد مالاوي لكرة القدم تحديثات إضافية حول حالة التذاكر التي تم شراؤها مسبقًا.. ونأسف بشدة لأي إزعاج قد يسببه هذا التطور".

ويقع منتخبا مالاوي وغينيا الاستوائية في المجموعة الثامنة في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم.

وخاض مالاوي وغينيا الاستوائية 8 مباريات، وجمع الثنائي 10 نقاط من 3 انتصارات، 4 هزائم، وتعادل وحيد.

