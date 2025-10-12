المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
على رأسهم صلاح.. 3 غيابات عن منتخب مصر أمام غينيا بيساو

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:48 م 09/10/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

تأكد غياب 3 لاعبين عن منتخب مصر في مواجهة غينيا بيساو والمقرر إقامتها في ختام التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وفاز منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن على جيبوتي بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي أقيم في المغرب ضمن منافسات الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

طالع ترتيب مجموعات في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026

ويتبقى للفراعنة جولة أخيرة في مشوار التصفيات ضد غينيا بيساو والمقرر لها يوم الأحد المقبل، ولكنها ستكون تحصيل حاصل بعد حسم التأهل للمونديال.

وقرر الجهاز الفني بقيادة حسام حسن عدم مشاركة محمد صلاح نجم ليفربول في مواجهة غينيا بيساو ومنح الفرصة للاعبين أخرين.

وكما سيغيب الثنائي مروان عطية (الأهلي)، وحمدي فتحي (الوكرة القطري) عن منتخب مصر أمام غينيا بيساو بسبب الإيقاف بعد حصولهما على الإنذار الثاني.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب مجموعته في التصفيات برصيد 23 نقطة، بينما يقع غينيا بيساو في المركز الرابع برصيد 10 نقاط.

 

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر تصفيات كأس العالم حسام حسن محمد صلاح غينيا بيساو حمدي فتحي مروان عطية

