بعد تأهل منتخب مصر.. ما هو نظام كأس العالم 2026؟

حسم منتخب مصر الأول تأهله بشكل رسمي إلى نهائيات كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، التي تقام صيف العام المقبل.

منتخب مصر الأول بلغ كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما فعلها من قبل في أعوام 2018، 1990 و1934.

تأهل منتخب مصر

وضمن منتخب مصر التأهل إلى كأس العالم 2026، بعدما فاز على جيبوتي (3-0)، ليثبت فارق الـ5 نقاط مع أقرب منافسيه بوركينا فاسو، قبل جولة واحدة من ختام تصفيات المونديال.

فيما يختتم منتخب مصر تصفيات كأس العالم 2026، بمواجهة نظيره غينيا بيساو، مساء بعد غد الأحد، على ستاد القاهرة، وسط أجواء احتفالية ببلوغ نهائيات مونديال أمريكا.

نظام كأس العالم 2026

بعد تأهل منتخب مصر، تتوجه الأنظار إلى نظام كأس العالم 2026، الذي أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، تغييره، كي يضم 48 منتخبًا، تقسم على 12 مجموعة، تضم الواحدة 4 منتخبات.

حيث يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026، إلى جانب أفضل 8 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

مقاعد كأس العالم 2026

بعد معرفة نظام كأس العالم 2026، لا بد من إلقاء الضوء على زيادة عدد المقاعد، الذي رجح كفة الفراعنة، بعد وصوله إلى 9 مقاعد، بالإضافة إلى مقعد آخر ينافس في المحلق العالمي المؤهل للمونديال، وجاء تقسيم المقاعد للقارات بالكامل كما يلي:

أوروبا: 16 مقعدًا مباشرًا.

أفريقيا: 9 مقاعد مباشرة + واحد في الملحق المؤهل.

آسيا: 8 مقاعد مباشرة + واحد في الملحق المؤهل.

أمريكا الجنوبية: 6 مقاعد مباشرة + واحد في الملحق المؤهل.

أمريكا الشمالية: 6 مقاعد مباشرة + 2 في الملحق المؤهل.

أوقيانوسيا: مقعد واحد مباشر + واحد في الملحق المؤهل.

حيث إنه يتأهل مباشرة إلى كأس العالم 2026، 46 منتخبًا (ضمنهم الثلاثي المستضيف)، بينما يتأهل منتخبين من الملحق العالمي لإكمال مقاعد المونديال.

وتلعب المنتخبات الستة في الملحق المؤهل إلى كأس العالم، حيث إنه وفقًا لتصنيف فيفا وقتها، سيتأهل أصحاب التصنيف الأفضل إلى مباراتين نهائيتين، بينما الأربعة الآخرين سيلعبون مباراتي نصف نهائي، الفائزان يتأهلان للنهائي، ومن يفوز في المباراتين الفاصلتين يتأهل إلى المونديال.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، في وقت سابق، عن سحب قرعة كأس العالم 2026، يوم 5 ديسمبر المقبل، في واشنطن، عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية.