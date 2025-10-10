المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

2 1
02:00
كوريا الجنوبية - شباب

كوريا الجنوبية - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جنوب السودان

جنوب السودان

- -
16:00
السنغال

السنغال

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ساو تومي وبرينسيبي

ساو تومي وبرينسيبي

- -
19:00
تونس

تونس

تصفيات كأس العالم-أوروبا
فرنسا

فرنسا

- -
21:45
إذربيجان

إذربيجان

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليسوتو

ليسوتو

- -
19:00
نيجيريا

نيجيريا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كوسوفو

كوسوفو

- -
21:45
سلوفينيا

سلوفينيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
السودان

السودان

- -
16:00
موريتانيا

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
سيشيل

سيشيل

- -
16:00
كوت ديفوار

كوت ديفوار

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد تأهل منتخب مصر.. ما هو نظام كأس العالم 2026؟

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

02:20 م 10/10/2025
منتخب مصر

احتفال لاعبي منتخب مصر

حسم منتخب مصر الأول تأهله بشكل رسمي إلى نهائيات كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، التي تقام صيف العام المقبل.

منتخب مصر الأول بلغ كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما فعلها من قبل في أعوام 2018، 1990 و1934.

تأهل منتخب مصر

وضمن منتخب مصر التأهل إلى كأس العالم 2026، بعدما فاز على جيبوتي (3-0)، ليثبت فارق الـ5 نقاط مع أقرب منافسيه بوركينا فاسو، قبل جولة واحدة من ختام تصفيات المونديال.

فيما يختتم منتخب مصر تصفيات كأس العالم 2026، بمواجهة نظيره غينيا بيساو، مساء بعد غد الأحد، على ستاد القاهرة، وسط أجواء احتفالية ببلوغ نهائيات مونديال أمريكا.

نظام كأس العالم 2026

بعد تأهل منتخب مصر، تتوجه الأنظار إلى نظام كأس العالم 2026، الذي أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، تغييره، كي يضم 48 منتخبًا، تقسم على 12 مجموعة، تضم الواحدة 4 منتخبات.

حيث يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026، إلى جانب أفضل 8 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

مقاعد كأس العالم 2026

بعد معرفة نظام كأس العالم 2026، لا بد من إلقاء الضوء على زيادة عدد المقاعد، الذي رجح كفة الفراعنة، بعد وصوله إلى 9 مقاعد، بالإضافة إلى مقعد آخر ينافس في المحلق العالمي المؤهل للمونديال، وجاء تقسيم المقاعد للقارات بالكامل كما يلي:

أوروبا: 16 مقعدًا مباشرًا.

أفريقيا: 9 مقاعد مباشرة + واحد في الملحق المؤهل.

آسيا: 8 مقاعد مباشرة + واحد في الملحق المؤهل.

أمريكا الجنوبية: 6 مقاعد مباشرة + واحد في الملحق المؤهل.

أمريكا الشمالية: 6 مقاعد مباشرة + 2 في الملحق المؤهل.

أوقيانوسيا: مقعد واحد مباشر + واحد في الملحق المؤهل.

حيث إنه يتأهل مباشرة إلى كأس العالم 2026، 46 منتخبًا (ضمنهم الثلاثي المستضيف)، بينما يتأهل منتخبين من الملحق العالمي لإكمال مقاعد المونديال.

وتلعب المنتخبات الستة في الملحق المؤهل إلى كأس العالم، حيث إنه وفقًا لتصنيف فيفا وقتها، سيتأهل أصحاب التصنيف الأفضل إلى مباراتين نهائيتين، بينما الأربعة الآخرين سيلعبون مباراتي نصف نهائي، الفائزان يتأهلان للنهائي، ومن يفوز في المباراتين الفاصلتين يتأهل إلى المونديال.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، في وقت سابق، عن سحب قرعة كأس العالم 2026، يوم 5 ديسمبر المقبل، في واشنطن، عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية.

مباراة مصر القادمة
تصفيات كأس العالم منتخب مصر كأس العالم كأس العالم 2026 نظام كأس العالم 2026

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في مشوار منتخب مصر نحو التأهل للمونديال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg