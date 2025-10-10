المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
سجل هدفين في ليلة السداسية.. ماذا قدم محمد علي بن رمضان مع تونس؟

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:55 م 10/10/2025
محمد علي بن رمضان

محمد علي بن رمضان - منتخب تونس

قاد محمد علي بن رمضان نجم وسط النادي الأهلي منتخب تونس لانتصار كاسح على ساو تومي وبرينسيب بنتيجة 6-0، اليوم الجمعة.

وأقيمت مباراة ساو تومي وبرينسيب ضد تونس ضمن منافسات الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) للمجموعة الثامنة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026.

بن رمضان بديلًا مع تونس

لم يشارك بن رمضان أساسيًا في تشكيلة تونس، حيث كان على مقاعد البدلاء.

وتقدمت تونس عن طريق فراس شواط في الدقيقة 36 ، وزاد النتيجة إلياس سعد بهدفين في الدقيقتين 39 و43، قبل أن يسجل إسماعيل غربي الهدف الرابع في الدقيقة 47.

وحل محمد علي بن رمضان بديلًا في الشوط الثاني.

واستطاع نجم وسط الأهلي أن يتألق كعادته مع المنتخب التونسي.

محمد علي بن رمضان يسجل هدفين أمام ساو تومي وبرينسيب

وفي الدقيقة 68، حصل منتخب تونس على ضربة جزاء، نفذها بنجاح محمد علي بن رمضان ليكمل الخماسية.

وبعد هدوء نسبي في إيقاع اللعب، وعدم وجود محاولات لحفظ ماء الوجه من المنافس، استعاد منتخب تونس نشاطه في آخر الدقائق ليسجل بن رمضان الهدف السادس، وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 90.

ورفع محمد علي بن مضان رصيده إلى 4 أهداف مع نسور قرطاج في تصفيات كأس العالم الحالية.

ورفع منتخب تونس، الذي ضمن التأهل من قبل لمونديال 2026، رصيده إلى 25 نقطة في صدارة المجموعة الثامنة بالتصفيات.

طالع ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم من هنا

الأهلي تونس محمد علي بن رمضان ساو تومي وبرينسيب

