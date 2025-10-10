رباعية وبطاقة حمراء.. ليلة مجنونة لأوباميانج مع الجابون

يبدو أن بيير إيميريك أوباميانج يرفض الاستسلام لعامل السن.

فالمهاجم الجابوني البالغ من العمر 36 عامًا واصل تألقه اللافت هذا الموسم، سواء بقميص أولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي أو مع منتخب بلاده الجابون في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ففي مباراة درامية جمعت الجابون بمنتخب جامبيا مساء الجمعة، خطف أوباميانج الأضواء بتسجيله رباعية تاريخية.

قبل أن يطرد في الدقائق الأخيرة من اللقاء الذي انتهى بفوز منتخب بلاده (4-3)، ليبقي على آمال الغابونيين في التأهل للمونديال.

تألق متجدد في مارسيليا

عاد أوباميانغ هذا الصيف إلى أولمبيك مارسيليا بعد تجربة قصيرة في السعودية مع نادي القادسية، ليبدأ موسمه الجديد بقوة.

المهاجم المخضرم شارك في سبع مباريات مع الفريق الفرنسي هذا الموسم، وسجل أربعة أهداف وصنع ثلاث تمريرات حاسمة، ليؤكد أنه ما زال قادرًا على صناعة الفارق رغم تجاوزه منتصف الثلاثينيات.

ويحظى اللاعب بثقة مدربه روبرتو دي زيربي، الذي يعتمد عليه بصفة أساسية في ظل المنافسة مع أمين جويري وروبينيو فاز، مستفيدًا من خبرته الكبيرة في الملاعب الأوروبية.

وفاء لقميص الغابون

رغم محاولات الاتحاد الفرنسي لضمه في بداية مسيرته، اختار أوباميانج الدفاع عن ألوان بلده الأصلي الغابون عام 2009.

ومنذ ذلك الحين، أصبح رمزًا وطنيًا وقائدًا للمنتخب، وقاد "الفهود”" في عدة بطولات قارية، رغم أن الحلم الأكبر — التأهل إلى كأس العالم — لم يتحقق بعد.

أداؤه البطولي أمام جامبيا أعاد الأمل مجددًا للجماهير الجابونية، حيث قاد منتخب بلاده لقلب الطاولة وتحقيق فوز مثير أبقى على حظوظه في المنافسة حتى الجولة الأخيرة.

رباعية تاريخية في ليلة لن تنسى

دخل أوباميانج اللقاء بثلاثة أهداف في رصيده خلال التصفيات، لكنه فاجأ الجميع بأداء خارق، موقعًا على أربعة أهداف "سوبر هاتريك" منح بها الجابون فوزًا ثمينًا على جامبيا.

وبرغم الطرد الذي تعرض له في اللحظات الأخيرة بعد مشادة مع أحد مدافعي الخصم، إلا أن المهاجم المخضرم غادر الميدان وسط تصفيق زملائه وإعجاب الجماهير التي احتفلت بملحمة كروية استثنائية.

صراع الصدارة يشتعل

بنهاية الجولة التاسعة، رفع منتخب كوت ديفوار رصيده إلى 23 نقطة في الصدارة، يليه منتخب الجابون برصيد 22 نقطة، ما يجعل الجولة العاشرة والأخيرة حاسمة في تحديد هوية المتأهل إلى مونديال 2026 عن هذه المجموعة المثيرة.

