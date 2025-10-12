يتواصل الصراع في القارة السمراء، على المقاعد المؤهلة لمنافسات بطولة كأس العالم 2026، مع وصولنا للمحطة الأخيرة في مرحلة المجموعات، وتأهل 4 منتخبات فقط.



وحجزت منتخبات: مصر، تونس، الجزائر والمغرب مقعدها في المونديال المقبل، الذي من المقرر أن تستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية، برفقة المكسيك وكندا.

وفي المقابل تتبقى 5 مقاعد للصعود المباشر إلى كأس العالم 2026، حيث سيتم حسم هوية المتأهلين في الجولة الأخيرة من عمر المسابقة.

كما تتبقى 4 بطاقات آخرى، سيتأهل من خلالها أربعة منتخبات إلى مرحلة الملحق الأفريقي، ثم سيصعد منتخب وحيد من بينهم، إلى الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم المقبل.

ولا يزال الغموض يدور حول كيفية تحديد أفضل 4 منتخبات ستحصل على المركز الثاني، بعد انسحاب منتخب إريتريا من المجموعة الخامسة، مما أدى لتقليص عدد المنتخبات، وهو ما يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص، وينتظر الجميع ما سيعلنه "كاف" في هذا الصدد.

ورجح البعض أن يقوم الاتحاد الأفريقي بحذف نتائج المنتخبات أصحاب المركز الأخير في كل مجموعة، لكن لم يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي حتى الآن.

ونستعرض معكم موقف المجموعات التسع في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، على النحو التالي:

المجموعة الأولى

تأهل مصر، وبوركينا فاسو تحتل الوصافة وتبحث عن الصعود للملحق برصيد 18 نقطة

المجموعة الثانية

السنغال تتصدر برصيد 21 نقطة والكونغو الديمقراطية في الوصافة برصيد 19 نقطة، والجولة الأخيرة ستحسم هوية المتأهل ومصير الوصيف.

المجموعة الثالثة

المجموعة الأكثر اشتعالًا، حيث تمتلك 3 منتخبات فرصة التأهل، بتصدر بنين برصيد 17 نقطة، وجنوب أفريقيا في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، وتأتي نيجيريا في المركز الثالث برصيد 14 نقطة.

تلتقي نيجيريا مع بنين في الجولة الأخيرة بلقاء حاسم، بينما يخوض منتخب جنوب أفريقيا مواجهة أسهل ضد رواندا.

المجموعة الرابعة

كاب فيردي تتصدر برصيد 20 نقطة، وتأتي الكاميرون في الوصافة برصيد 18 نقطة، ويتواجد المنتخب الليبي في المركز الثالث برصيد 15 نقطة لكنه فقد حظوظه نظريًا بسبب فارق الأهداف الضخم مع الكاميرون.

المجموعة الخامسة

تأهل المنتخب المغربي، بينما أصبحت النيجر خارج الحسابات رغم احتلالها الوصافة، بسبب رصيدها المنخفض من النقاط، إلا حال تغيير نظام حساب المركز الثاني وحذف نتائج أصحاب المركز الأخير في كل مجموعة.

المجموعة السادسة

منافسة شرسة بين كوت ديفوار والجابون، حيث يتصدر الأفيال الترتيب برصيد 23 نقطة، بفارق نقطة عن زملاء بيير إيمريك أوباميانج، قبل الجولة الأخيرة الحاسمة.

المجموعة السابعة

تأهل المنتخب الجزائري، بينما تتواجد أوغندا في الوصافة بفارق 3 نقاط عن موزمبيق، كما تتفوق بفارق أهداف كبير، مما يجعلها تأمل في التأهل ضمن أفضل المنتخبات من أصحاب المركز الثاني.

المجموعة الثامنة

تأهل المنتخب التونسي، بينما تأتي ناميبيا في الوصافة، بحظوظ منخفضة حتى الآن فيما يتعلق بالتأهل للملحق الأفريقي، حيث تمتلك 15 نقطة فقط.

المجموعة التاسعة

يتصدر المنتخب الغاني الترتيب، ويعتبر تأهله بمثابة مسألة وقت، بسبب فارق الثلاث نقاط عن مدغشقر أصحاب المركز الثاني، وتفوق "البلاك ستارز" بفارق أهداف كبير يصعب تعويضه في الجولة الأخيرة حال التساوي.