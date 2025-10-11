المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مصدر ليلا كورة: حضور مرموش والمجالس السابقة لاحتفالية بلوغ المونديال

أحمد عبد الباسط

كتب - أحمد عبد الباسط

04:27 م 11/10/2025
مرموش

عمر مرموش بقميص منتخب مصر

وصل عمر مرموش، جناح فريق مرموش لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، تلبية لدعوة اتحاد الكرة، لحضور احتفالية تأهيل منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم 2026.

منتخب مصر الأول حسم تأهله بشكل رسمي إلى كأس العالم 2026، في أمريكا وكندا والمكسيك، بعدما فاز على جيبوتي (3-0) في الجولة الماضية، وثبت فارق الـ5 نقاط مع أقرب منافسيه بوركينا فاسو.

احتفالية بلوغ كأس العالم

وقال مصدر باتحاد الكرة ليلا كورة، إنه تمت دعوة عمر مرموش لحضور احتفالية التأهل إلى كأس العالم.

حيث إن عمر مرموش غاب عن معسكر الفراعنة الحالي، لمعاناته من إصابة عضلية، غاب على إثرها طوال الفترة الماضية عن المباريات مع السيتي.

كما أضاف المصدر أن اتحاد الكرة وجهة الدعوة إلى رؤساء ومجالس الإدارات السابقة لحضور احتفالية التأهل للمونديال.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراته الختامية في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم، ضد غينيا بيساو، التي تقام في العاشرة مساء غد الأحد على ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يتم تنظيم احتفالية في ستاد القاهرة الدولي، بعد تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم، بحضور حمادة هلال وأحمد سعد للاحتفال مع الجماهير.

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر كأس العالم عمر مرموش تصفيات كأس العالم 2026

