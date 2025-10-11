المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بينهم مصر.. 5 منتخبات لا تعرف الخسارة في تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:49 م 11/10/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتنطلق الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية على مدار الأحد والإثنين والثلاثاء.

للتعرف على مباريات الجولة العاشرة والأخيرة في التصفيات اضغط هنا

5 منتخبات لا تعرف الخسارة في تصفيات أفريقيا لكأس العالم

استطاعت 5 منتخبات حتى الآن أن تحافظ على سجلها خالٍ من الهزيمة في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال 2026.

وتتصدر مصر قائمة المنتخبات التي لم تتعرض لأي خسارة قبل الجولة الأخيرة من التصفيات.

المنتخبات التي لم تتعرض لأي هزيمة في التصفيات:

مصر.. 9 مباريات.. 7 انتصارات.. تعادلين

تونس.. 9 مباريات.. 8 انتصارات.. تعادل وحيد

كوت ديفوار.. 9 مباريات.. 7 انتصارات.. تعادلين

المغرب.. 7 مباريات (بعد انسحاب إريتريا).. 7 انتصارات

السنغال.. 9 مباريات.. 6 انتصارات، 3 تعادلات

طالع ترتيب تصفيات أفريقيا لكأس العالم من هنا

منتخب مصر تونس السنغال المغرب محمد صلاح تصفيات أفريقيا كأس العالم 2026 تصفيات أفريقيا لكاس العالم

