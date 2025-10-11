ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتنطلق الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية على مدار الأحد والإثنين والثلاثاء.

للتعرف على مباريات الجولة العاشرة والأخيرة في التصفيات اضغط هنا

5 منتخبات لا تعرف الخسارة في تصفيات أفريقيا لكأس العالم

استطاعت 5 منتخبات حتى الآن أن تحافظ على سجلها خالٍ من الهزيمة في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال 2026.

وتتصدر مصر قائمة المنتخبات التي لم تتعرض لأي خسارة قبل الجولة الأخيرة من التصفيات.

المنتخبات التي لم تتعرض لأي هزيمة في التصفيات:

مصر.. 9 مباريات.. 7 انتصارات.. تعادلين

تونس.. 9 مباريات.. 8 انتصارات.. تعادل وحيد

كوت ديفوار.. 9 مباريات.. 7 انتصارات.. تعادلين

المغرب.. 7 مباريات (بعد انسحاب إريتريا).. 7 انتصارات

السنغال.. 9 مباريات.. 6 انتصارات، 3 تعادلات

طالع ترتيب تصفيات أفريقيا لكأس العالم من هنا