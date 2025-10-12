في غياب "الهداف".. تاريخ مواجهات مصر وغينيا بيساو

يختتم منتخب مصر، غدًا الأحد، مشواره في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بمواجهة غينيا بيساو.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة مصر ضد غينيا بيساو في العاشرة مساء غدٍ الأحد ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

وتعد مواجهة الغد تحصيل حاصل بالنسبة لمنتخب الفراعنة الذي حسم تأهله بالفعل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وخاض منتخب مصر 9 مباريات في التصفيات المونديالية، محققًا 7 انتصارات، وتعادلين.

وتتصدر كتيبة حسام حسن جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 23 نقطة، بينما يقع غينيا بيساو في المركز الرابع بـ10 نقطة.

تاريخ مواجهات مصر وغينيا بيساو

تعد مواجهة الأحد هي الثالثة التي تجمع بين مصر وغينيا بيساو تاريخيًا.

وكانت المباراة الأولى أقيمت بين مصر وغينيا بيساو في نهائيات أمم أفريقيا 2022 وانتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 1-0.

وانتهت المواجهة الثانية التي أقيمت في لقاء الذهاب من التصفيات الأفريقية الحالية المؤهلة إلى كأس العالم بنتيجة 1-1.

وسجل محمد صلاح هدفي منتخب مصر في شباك غينيا بيساو، فهو هداف تلك المواجهة.

ولن يكون صلاح حاضرًا في مباراة مصر وغينيا بيساو، غدًا الأحد، بعد تأكد غيابه بسبب منحه راحة من قبل الجهاز الفني.

