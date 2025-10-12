المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-آسيا
العراق

العراق

- -
22:30
اندونيسيا

اندونيسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
جورجيا

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
إيرلندا

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إستونيا

إستونيا

- -
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بلغاريا

بلغاريا

- -
21:45
تركيا

تركيا

تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

- -
20:15
عمان

عمان

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

41 11
18:00
ميكال

ميكال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

في غياب "الهداف".. تاريخ مواجهات مصر وغينيا بيساو

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:21 م 11/10/2025
مصر وغينيا بيساو

مصر وغينيا بيساو - صورة أرشيفية

يختتم منتخب مصر، غدًا الأحد، مشواره في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بمواجهة غينيا بيساو.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة مصر ضد غينيا بيساو في العاشرة مساء غدٍ الأحد ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

وتعد مواجهة الغد تحصيل حاصل بالنسبة لمنتخب الفراعنة الذي حسم تأهله بالفعل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وخاض منتخب مصر 9 مباريات في التصفيات المونديالية، محققًا 7 انتصارات، وتعادلين.

وتتصدر كتيبة حسام حسن جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 23 نقطة، بينما يقع غينيا بيساو في المركز الرابع بـ10 نقطة.

طالع ترتيب جدول ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم من هنا

تاريخ مواجهات مصر وغينيا بيساو

تعد مواجهة الأحد هي الثالثة التي تجمع بين مصر وغينيا بيساو تاريخيًا.

وكانت المباراة الأولى أقيمت بين مصر وغينيا بيساو في نهائيات أمم أفريقيا 2022 وانتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 1-0.

وانتهت المواجهة الثانية التي أقيمت في لقاء الذهاب من التصفيات الأفريقية الحالية المؤهلة إلى كأس العالم بنتيجة 1-1.

وسجل محمد صلاح هدفي منتخب مصر في شباك غينيا بيساو، فهو هداف تلك المواجهة.

ولن يكون صلاح حاضرًا في مباراة مصر وغينيا بيساو، غدًا الأحد، بعد تأكد غيابه بسبب منحه راحة من قبل الجهاز الفني.

بعد غيابه أمام غينيا بيساو.. 5 لاعبين يهددون صدارة صلاح في تصفيات كأس العالم

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر محمد صلاح غينيا بيساو مصر وغينيا بيساو تاريخ مصر وغينيا بيساو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
الإمارات

الإمارات

- -
عمان

عمان

1

تشكيل منتخب الإمارات: حراسة المرمى: خالد عيسى. خط الدفاع: روبن فيليب – كوامي كويدو – لوكاس بيمنتا – ماركوس ميلوني. خط الوسط الدفاعي: عبد الله رمضان – ماجد حسن. خط الوسط الهجومي: يحيى الغساني – فابيو ليما – نيكولاس خيمينيز. خط الهجوم: كايو لوكاس.

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg