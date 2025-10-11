المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-آسيا
العراق

العراق

0 0
22:30
اندونيسيا

اندونيسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

2 0
21:45
جورجيا

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

0 0
21:45
إيرلندا

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إستونيا

إستونيا

0 2
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بلغاريا

بلغاريا

1 4
21:45
تركيا

تركيا

تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

2 1
20:15
عمان

عمان

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

41 11
18:00
ميكال

ميكال

بينهم إمام وعبدالمنعم.. 8 لاعبين ينضمون لاحتفالية التأهل إلى كأس العالم 2026

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:45 م 11/10/2025
لاعبو منتخب مصر

لاعبو منتخب مصر

يخوض منتخب مصر مواجهة احتفالية ضد غينيا بيساو في ختام مشوار تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة مصر ضد غينيا بيساو، في العاشرة مساء غدٍ الأحد، في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم.

وستكون مواجهة الغد تحصيل حاصل بعدما حسم منتخب مصر تأهله بالفعل إلى كأس العالم 2026 عقب فوزه على جيبوتي (3-0) في الجولة الماضية من التصفيات.

ومن المقرر أن تقام احتفالية على استاد القاهرة قبل المباراة احتفالًا بالصعود لكأس العالم.

8 لاعبين ينضمون إلى احتفالية كأس العالم

أعلنت الصفحة الرسمية لمنتخب مصر عبر "فيس بوك" عن حضور 8 لاعبين في احتفالية التأهل إلى كأس العالم رغم أنهم غائبين عن لقاء غينيا بيساو.

اللاعبون هم: "محمد صلاح، عمر مرموش، حمدي فتحي، مروان عطية، محمد عبدالمنعم، محمد شحاتة، نبيل عماد دونجا، وإمام عاشور".

ولن يلعب صلاح ضد غينيا بيساو بسبب قرار إراحته من جانب الجهاز الفني، أما الثنائي حمدي فتحي ومروان عطية، فتعرضا للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

أما اللاعبين الأخرين ومن بينهم الثنائي المصاب محمد عبدالمنعم وإمام عاشور، فحضورهم بمثابة تكريم لهم لأنهم كانوا ضمن المشاركين مع منتخب مصر في مشوار التأهل للمونديال.

 

منتخب مصر محمد صلاح إمام عاشور عمر مرموش نبيل عماد دونجا مصر وغينيا بيساو

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

