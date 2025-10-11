يخوض منتخب مصر مواجهة احتفالية ضد غينيا بيساو في ختام مشوار تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة مصر ضد غينيا بيساو، في العاشرة مساء غدٍ الأحد، في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم.

وستكون مواجهة الغد تحصيل حاصل بعدما حسم منتخب مصر تأهله بالفعل إلى كأس العالم 2026 عقب فوزه على جيبوتي (3-0) في الجولة الماضية من التصفيات.

ومن المقرر أن تقام احتفالية على استاد القاهرة قبل المباراة احتفالًا بالصعود لكأس العالم.

8 لاعبين ينضمون إلى احتفالية كأس العالم

أعلنت الصفحة الرسمية لمنتخب مصر عبر "فيس بوك" عن حضور 8 لاعبين في احتفالية التأهل إلى كأس العالم رغم أنهم غائبين عن لقاء غينيا بيساو.

اللاعبون هم: "محمد صلاح، عمر مرموش، حمدي فتحي، مروان عطية، محمد عبدالمنعم، محمد شحاتة، نبيل عماد دونجا، وإمام عاشور".

ولن يلعب صلاح ضد غينيا بيساو بسبب قرار إراحته من جانب الجهاز الفني، أما الثنائي حمدي فتحي ومروان عطية، فتعرضا للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

أما اللاعبين الأخرين ومن بينهم الثنائي المصاب محمد عبدالمنعم وإمام عاشور، فحضورهم بمثابة تكريم لهم لأنهم كانوا ضمن المشاركين مع منتخب مصر في مشوار التأهل للمونديال.