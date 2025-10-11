اختتم منتخب مصر بقيادة حسام حسن تدريباته، مساء اليوم السبت، وذلك استعدادًا لمواجهة غينيا بيساو في ختام منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة مصر ضد غينيا بيساو، في العاشرة مساء غدٍ الأحد، في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم.

وستكون مواجهة الغد تحصيل حاصل بعدما حسم منتخب مصر تأهله بالفعل إلى كأس العالم 2026 عقب فوزه على جيبوتي (3-0) في الجولة الماضية من التصفيات.

وشهد مران منتخب مصر الأخير مشاركة 21 لاعبًا وهم: "محمد الشناوي ومصطفي شوبير ومحمد صبحي وعبد العزيز البلعوطي ومحمد هاني ومحمد حمدي وأحمد عيد ورامي ربيعة وخالد صبحي وياسر إبراهيم وعمرو الجزار وحسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكـا ومهند لاشيـن ومحمود صابر وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه و إبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومصطفي محمد وأسامة فيصل".

ولم يشارك الثلاثي محمد صلاح وحمدي فتحي ومروان عطية في التدريبات بسبب غيابهم عن مباراة غينيا بيساو.

ويغيب حمدي فتحي ومروان عطية للإيقاف بعد الحصول علي الإنذار الثاني في مباراة جيبوتي الماضية.

كما قرر الجهاز الفني إراحة محمد صلاح وعدم مشاركته في مباراة غينيا بيساو.

