المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-آسيا
العراق

العراق

0 0
22:30
اندونيسيا

اندونيسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

2 0
21:45
جورجيا

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

0 0
21:45
إيرلندا

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إستونيا

إستونيا

0 2
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بلغاريا

بلغاريا

1 4
21:45
تركيا

تركيا

تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

2 1
20:15
عمان

عمان

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

41 11
18:00
ميكال

ميكال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بدون 3 لاعبين.. منتخب مصر يختتم تدريباته لمواجهة غينيا بيساو

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:04 م 11/10/2025
مران منتخب مصر

مران منتخب مصر

اختتم منتخب مصر بقيادة حسام حسن تدريباته، مساء اليوم السبت، وذلك استعدادًا لمواجهة غينيا بيساو في ختام منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة مصر ضد غينيا بيساو، في العاشرة مساء غدٍ الأحد، في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم.

للتعرف على مباريات الجولة العاشرة والأخيرة في التصفيات اضغط هنا

وستكون مواجهة الغد تحصيل حاصل بعدما حسم منتخب مصر تأهله بالفعل إلى كأس العالم 2026 عقب فوزه على جيبوتي (3-0) في الجولة الماضية من التصفيات.

وشهد مران منتخب مصر الأخير مشاركة 21 لاعبًا وهم: "محمد الشناوي ومصطفي شوبير ومحمد صبحي وعبد العزيز البلعوطي ومحمد هاني ومحمد حمدي وأحمد عيد ورامي ربيعة وخالد صبحي وياسر إبراهيم وعمرو الجزار وحسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكـا ومهند لاشيـن ومحمود صابر وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه و إبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومصطفي محمد وأسامة فيصل".

ولم يشارك الثلاثي محمد صلاح وحمدي فتحي ومروان عطية في التدريبات بسبب غيابهم عن مباراة غينيا بيساو.

ويغيب حمدي فتحي ومروان عطية للإيقاف بعد الحصول علي الإنذار الثاني في مباراة جيبوتي الماضية.

كما قرر الجهاز الفني إراحة محمد صلاح وعدم مشاركته في مباراة غينيا بيساو.

طالع ترتيب تصفيات أفريقيا لكأس العالم من هنا

منتخب مصر تصفيات كأس العالم محمد صلاح غينيا بيساو مصر وغينيا بيساو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
العراق

العراق

0 0
اندونيسيا

اندونيسيا

41

انذار لـ كالفن فيردونك لاعب إندونيسيا

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg