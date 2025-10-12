اقتربت تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 من خط النهاية، بعدما حسمت منتخبات مصر وتونس والجزائر والمغرب تأهلها رسميًا إلى النهائيات.

فيما يشتعل الصراع بين 11 منتخبًا آخر على المقاعد الخمسة المتبقية المؤهلة مباشرة إلى المونديال، الذي تستضيفه الولايات المتحدة والمكسيك وكندا العام المقبل.

وتنطلق الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات غدًا الأحد، وسط ترقب كبير من الجماهير في مختلف أنحاء القارة السمراء، لما تحمله من مواجهات حاسمة ستحدد هوية المشاركين في المونديال العالمي.

المنتخبات العربية تتصدر المشهد في تصفيات أفريقيا

حسم منتخب مصر تأهله رسميًا إلى كأس العالم بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد 23 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه بوركينا فاسو.

ويستضيف "الفراعنة" نظيره غينيا بيساو في مباراة احتفالية على استاد القاهرة، بينما تسعى بوركينا فاسو للفوز على إثيوبيا للحفاظ على آمالها في دخول قائمة أفضل أصحاب المركز الثاني.

وضمن المنتخب المغربي التأهل مبكرًا عن مجموعته بعدما جمع 21 نقطة من 7 انتصارات متتالية، ويسعى لتحقيق فوزه الثامن عندما يستضيف الكونغو في الرباط، لتأكيد تفوقه الكامل في التصفيات قبل ختام المشوار.

وتأهل منتخب الجزائر رسميًا من الجولة التاسعة، بعدما ضمن صدارة مجموعته برصيد 22 نقطة.

ويخوض "محاربو الصحراء" لقاءً شكليًا أمام أوغندا، بينما تتنافس موزمبيق وغينيا على تحسين مركزيهما في الترتيب العام.

وحقق منتخب تونس العلامة الأعلى في التصفيات الإفريقية حتى الآن برصيد 25 نقطة، ليؤكد تفوقه الواضح في مجموعته وتأهله رسميًا إلى كأس العالم للمرة السابعة في تاريخه.

ويستضيف "نسور قرطاج" نظيرهم ناميبيا في ختام المشوار، بينما تلتقي مالاوي مع ساو تومي وبرنسيب في لقاء تحصيل حاصل.

صراع ناري على المقاعد الخمسة الأخيرة

تقام منافسات الجولة الختامية على مدار ثلاثة أيام حاسمة، حيث تتنافس منتخبات السنغال والكونغو الديمقراطية، بنين، جنوب أفريقيا، نيجيريا، الرأس الأخضر، الكاميرون، كوت ديفوار، الجابون، وغانا على المقاعد الخمسة المتبقية المؤهلة مباشرة إلى المونديال.

في المقابل، سيتأهل أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني إلى بطولة ملحق قارية تقام في المغرب، لتحديد المنتخب الإفريقي الذي سيشارك في الملحق العالمي بين الاتحادات القارية.

للاطلاع على جدول ترتيب مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم اضغط هنا