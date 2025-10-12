أخطر شيكو بانزا، لاعب نادي الزمالك، الجهاز الفني للفريق الأبيض بموعد عودته إلى القاهرة.

ويتواجد شيكو بانزا، ضمن قائمة منتخب أنجولا خلال فترة التوقف الدولي الجاري، لمواجهتي إسواتيني، والكاميرون في تصفيات كأس العالم 2022.

وعلم يلا كورة، أن شيكو بانزا، أبلغ الجهاز الفني للزمالك، بعودته إلى القاهرة يوم الثلاثاء المقبل.

ويلعب منتخب أنجولا أمام الكاميرون، غدًا الاثنين، ضمن منافسات الجولة العاشرة من تصفيات كأس العالم 2026.

وشارك شيكو بانزا كبديل مع منتخب أنجولا في مباراة إسواتيني، يوم الأربعاء الماضي، والتي انتهت بالتعادل 2-2.

ويتواجد منتخب أنجولا في المجموعة الرابعة، بجانب الرأس الأخضر، والكاميرون، وليبيا، وموريشيوس، وإسواتيني.

ولا يملك منتخب أنجولا أي فرصة في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 11 نقطة.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة ديكيداها الصومالي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلعب الزمالك أمام ديكيداها، يوم 18 أكتوبر الجاري.