تقدم قناة إم بي سي مصر تغطية خاصة لمباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو في ختام التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وذلك في إطار سعي المنتخب الوطني لحسم الصدارة والتأهل للمونديال.

ويقود التغطية الإعلامي إبراهيم فايق من خلال الاستوديو التحليلي الذي يستضيف عمر عبدالله ومحمد عمارة لتحليل أحداث اللقاء فنيًا وتكتيكيًا، فيما يتواجد حسن غنيمة ومحمد حسانين في أرض الملعب لنقل الأجواء والكواليس من داخل وخارج الاستاد.

ويتولى التعليق الصوتي على المباراة المعلق الرياضي عصام عبده، الذي يصحب المشاهدين بوصفه المميز للمواجهة المرتقبة.

تبدأ التغطية في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على شاشة، حيث ينتظر الجمهور المصري والعربي سهرة كروية مثيرة تجمع بين المتعة الكروية والتحليل الفني الدقيق.

وكانت قناة أون سبورت قد أعلنت صباح اليوم خريطة إذاعمة مباراة المنتخب الأخيرة في تصفيات كأس العالم. مزيد من التفاصيل