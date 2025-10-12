المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مصر

مصر

- -
22:00
غينيا بيساو

غينيا بيساو

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

- -
20:00
البـــحرين

البـــحرين

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كرواتيا

كرواتيا

- -
21:45
جبل طارق

جبل طارق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مالي

مالي

- -
22:00
مدغشقر

مدغشقر

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
ريد ستار

ريد ستار

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

- -
19:00
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
غانـــا

غانـــا

- -
22:00
جزر القمر

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسكتلندا

إسكتلندا

- -
19:00
بيلاروسيا

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
هولندا

هولندا

- -
19:00
فنلندا

فنلندا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

قناة ثانية تعلن نقلها.. تعرف على برنامج إذاعة مباراة مصر وغينيا بيساو

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

05:23 م 12/10/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

تقدم قناة إم بي سي مصر تغطية خاصة لمباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو في ختام التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وذلك في إطار سعي المنتخب الوطني لحسم الصدارة والتأهل للمونديال.

ويقود التغطية الإعلامي إبراهيم فايق من خلال الاستوديو التحليلي الذي يستضيف عمر عبدالله ومحمد عمارة لتحليل أحداث اللقاء فنيًا وتكتيكيًا، فيما يتواجد حسن غنيمة ومحمد حسانين في أرض الملعب لنقل الأجواء والكواليس من داخل وخارج الاستاد.

ويتولى التعليق الصوتي على المباراة المعلق الرياضي عصام عبده، الذي يصحب المشاهدين بوصفه المميز للمواجهة المرتقبة.

تبدأ التغطية في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على شاشة، حيث ينتظر الجمهور المصري والعربي سهرة كروية مثيرة تجمع بين المتعة الكروية والتحليل الفني الدقيق.

وكانت قناة أون سبورت قد أعلنت صباح اليوم خريطة إذاعمة مباراة المنتخب الأخيرة في تصفيات كأس العالم. مزيد من التفاصيل

May be an image of ‎one or more people and ‎text that says '‎تصفيات افريقيا كأس العالم / Vs IN غينيا بيساو مصر تعليق صوتي من أرض الملعب ضيوف الاستوديو التحليلي عصام عبده محمد حسائين حسن غنيمة محمد عمارة عمر عبد عبدالله الله انتظرونا الساعة 9 مساءً 2gether‎'‎‎

مصر كأس العالم غينيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg