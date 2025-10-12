المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مصر

مصر

- -
22:00
غينيا بيساو

غينيا بيساو

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

- -
20:00
البـــحرين

البـــحرين

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كرواتيا

كرواتيا

- -
21:45
جبل طارق

جبل طارق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مالي

مالي

- -
22:00
مدغشقر

مدغشقر

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
ريد ستار

ريد ستار

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

0 0
19:00
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
غانـــا

غانـــا

- -
22:00
جزر القمر

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسكتلندا

إسكتلندا

0 0
19:00
بيلاروسيا

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
هولندا

هولندا

0 0
19:00
فنلندا

فنلندا

آمال الوصافة وبلوغ المحلق.. النيجر تهزم زامبيا في تصفيات كأس العالم

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

06:03 م 12/10/2025
النيجر

منتخب النيجر

حقق منتخب النيجر انتصارًا على حساب نظيره الزامبي، ليحافظ على آماله في بلوغ الملحق الأفريقي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

منتخب النيجر عاد بانتصار خارج دياره ضد زامبيا (0-1)، ليرفع رصيده إلى 15 نقاط، ويحسم مقعد الوصافة في المجموعة الخامسة، خلف المغرب المتصدرة.

آمال النيجر لبلوغ كأس العالم

وسجل منتخب النيجر هدف الفوز الوحيد في مباراة زامبيا، بحلول الدقيقة 56، عن طريق دانيال سوساه.

وأصبح رصيد النيجر من النقاط، هو 15 بشكل نهائي في تصفيات كأس العالم 2026، بعد إلغاء كل نتائج إريتريا التي تم اعتباره منسحبًا.

وأنهت زامبيا تصفيات كأس العالم 2026، بالحصول على 9 نقاط فقط، لتحتل المركز الرابع في ترتيب المجموعة الخامسة.

وتتضح الصورة الكاملة لموقف المتنافسين على المشاركة في الملحق الأفريقي بتأهل أفضل 4 ثوانٍ في تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال، بعد انتهاء مواجهات الجولة الأخيرة، بعد غد الثلاثاء.

كاف يحدد.. نظام ومكان ومواعيد مباريات ملحق تصفيات كأس العالم 2026.. طالع التفاصيل من هنا

تعرف على الشكل النهائي لترتيب أفضل ثوانٍ في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، قبل انطلاق الجولة العاشرة.. طالع التفاصيل بالكامل من هنا

النيجر
النيجر
أخبار إحصائيات
تصفيات كأس العالم منتخب زامبيا منتخب النيجر كأس العالم 2026 مباراة النيجر وزامبيا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

