حقق منتخب النيجر انتصارًا على حساب نظيره الزامبي، ليحافظ على آماله في بلوغ الملحق الأفريقي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

منتخب النيجر عاد بانتصار خارج دياره ضد زامبيا (0-1)، ليرفع رصيده إلى 15 نقاط، ويحسم مقعد الوصافة في المجموعة الخامسة، خلف المغرب المتصدرة.

آمال النيجر لبلوغ كأس العالم

وسجل منتخب النيجر هدف الفوز الوحيد في مباراة زامبيا، بحلول الدقيقة 56، عن طريق دانيال سوساه.

وأصبح رصيد النيجر من النقاط، هو 15 بشكل نهائي في تصفيات كأس العالم 2026، بعد إلغاء كل نتائج إريتريا التي تم اعتباره منسحبًا.

وأنهت زامبيا تصفيات كأس العالم 2026، بالحصول على 9 نقاط فقط، لتحتل المركز الرابع في ترتيب المجموعة الخامسة.

وتتضح الصورة الكاملة لموقف المتنافسين على المشاركة في الملحق الأفريقي بتأهل أفضل 4 ثوانٍ في تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال، بعد انتهاء مواجهات الجولة الأخيرة، بعد غد الثلاثاء.

