حضور جماهيري وجاهزية الملعب.. أجواء ما قبل مباراة مصر وغينيا بيساو (صور)

زوار "يلا كورة" الكرام، نقدم لكم تغطية حصرية لما قبل مباراة منتخبنا الوطني ضد غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم.

ويدخل منتخب مصر هذه المباراة محتفلا بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، وذلك بعد الفوز على جيبوتي في الجولة الماضية بنتيجة 3-0.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة مصر ضد غينيا بيساو، مساء اليوم الأحد، في الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.

مصر وغينيا بيساو.. ليلة احتفالية بالصعود لكأس العالم

يسبق مباراة مصر وغينيا بيساو احتفالية خاصة على استاد القاهرة الدولي بمناسبة التأهل إلى كأس العالم.

وسيتم تنظيم حفلًا غنائيًا قبل اللقاء، وسيتم إحياءه النجمين حمادة هلال وأحمد سعد، وسيكون هناك بعض العروض الخاصة بالألعاب النارية.

نهاية سعيدة تنتظر منتخب مصر

رغم أنها مباراة قد تكون احتفالية للمصريين إلا أن كتيبة الفراعنة تبحث عن الفوز أمام غينيا بيساو من أجل ختام مشوار التصفيات بشكل جيد.

ولا يريد منتخب مصر تعكير صفو الاحتفال بالتأهل إلى مونديال 2026 بالتعثر أمام غينيا بيساو.

ويتطلع منتخب مصر للحفاظ على سجله خالٍ من الهزائم في التصفيات المونديالية، حيث حقق 7 انتصارات، وتعادلين.

ويتصدر الفراعنة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 23 نقطة.

على الجانب الآخر، يقع غينيا بيساو في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط من فوزين، 3 هزائم، و4 تعادلات.

علمًا أن منتخب مصر تعادل في لقاء الذهاب مع غينيا بيساو من التصفيات الحالية بنتيجة 1-1.

جاهزية استاد القاهرة

وأظهر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة، جاهزية استاد القاهرة الدولي، لاستضافة المباراة الهامة، كما حضرت الجماهير لملعب المباراة لحضور الاحتفالية ثم المباراة الهامة لمنتخب مصر.

قمصان اللاعبين

