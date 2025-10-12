المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مصر

مصر

1 0
22:00
غينيا بيساو

غينيا بيساو

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

4 0
20:00
البـــحرين

البـــحرين

تصفيات كأس العالم-أوروبا
الدنمارك

الدنمارك

1 0
21:45
اليونان

اليونان

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

29 12
20:00
ريد ستار

ريد ستار

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كرواتيا

كرواتيا

0 0
21:45
جبل طارق

جبل طارق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مالي

مالي

0 0
22:00
مدغشقر

مدغشقر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

2 3
19:00
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
غانـــا

غانـــا

0 0
22:00
جزر القمر

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسكتلندا

إسكتلندا

2 1
19:00
بيلاروسيا

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
هولندا

هولندا

4 0
19:00
فنلندا

فنلندا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الشناوي خارج القائمة.. دكة بدلاء منتخب مصر أمام غينيا بيساو

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

08:48 م 12/10/2025
الشناوي

محمد الشناوي قائد منتخب مصر

يغيب محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر الأول، عن قائمة مباراة غينيا بيساو في ختام تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو، تنطلق في تمام العاشرة مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، لحساب الجولة العاشرة من تصفيات المونديال.

يشهد تشكيل منتخب مصر الأول الأساسي في مواجهة غينيا بيساو، 4 تغييرات، للإيقاف وإراحة بعض اللاعبين.. طالع التفاصيل من هنا

محمد الشناوي خارج قائمة المنتخب

ولم يتواجد محمد الشناوي في قائمة منتخب مصر لمواجهة غينيا بيساو، حيث يشارك محمد صبحي أساسيًا، بينما يتواجد مصطفى شوبير وعبد العزيز البلعوطي على دكة البدلاء.

ويجلس على دكة بدلاء منتخب مصر أمام غينيا بيساو، كل من:

مصطفى شوبير - عبد العزيز البلعوطي - حسام عبد المجيد - عمرو الجزار - خالد صبحي - أحمد عيد - محمود صابر - مصطفى فتحي - أسامة فيصل.

كما يغيب الثنائي مروان عطية وحمدي فتحي للإيقاف، بالإضافة إلى استقرار الجهاز الفني على إراحة، محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي.

مصر
مصر
أخبار إحصائيات
تصفيات كأس العالم منتخب مصر كأس العالم مباراة مصر وغينيا بيساو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
مصر

مصر

0 0
غينيا بيساو

غينيا بيساو

10

جووووووووووووووووووووول محمد حمدي يسجل الهدف الاول لمنتخب مصر

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg