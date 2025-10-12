يغيب محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر الأول، عن قائمة مباراة غينيا بيساو في ختام تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو، تنطلق في تمام العاشرة مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، لحساب الجولة العاشرة من تصفيات المونديال.

يشهد تشكيل منتخب مصر الأول الأساسي في مواجهة غينيا بيساو، 4 تغييرات، للإيقاف وإراحة بعض اللاعبين.. طالع التفاصيل من هنا

محمد الشناوي خارج قائمة المنتخب

ولم يتواجد محمد الشناوي في قائمة منتخب مصر لمواجهة غينيا بيساو، حيث يشارك محمد صبحي أساسيًا، بينما يتواجد مصطفى شوبير وعبد العزيز البلعوطي على دكة البدلاء.

ويجلس على دكة بدلاء منتخب مصر أمام غينيا بيساو، كل من:

مصطفى شوبير - عبد العزيز البلعوطي - حسام عبد المجيد - عمرو الجزار - خالد صبحي - أحمد عيد - محمود صابر - مصطفى فتحي - أسامة فيصل.

كما يغيب الثنائي مروان عطية وحمدي فتحي للإيقاف، بالإضافة إلى استقرار الجهاز الفني على إراحة، محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي.