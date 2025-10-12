شهد تشكيل منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، عدة تعديلات قبل مواجهة غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم.

ويلعب منتخب مصر مع غينيا بيساو مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026.

منتخب مصر يحتل صدارة مجموعته برصيد 23 نقطة، وحسم تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026 بشكل نهائي، بعدما فاز على جيبوتي (3-0)، في الجولة الماضية.

ومن بين التعديلات أيضا شهد التشكيل تواجد ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي أساسيًا، لتكون هذه المرة الأولى منذ 847 يومًا حيث كانت أخر مباراة لعبها مدافع الأهلي أساسيا مع المنتخب الوطني أمام جنوب السودان في مباراة ودية أقيمت يوم 18 يونيو 2023.

وبعدها شارك صاحب الـ32 عاما مع منتخب مصر في مباراة الجزائر في لقاء ودي أقيم يوم 16 أكتوبر 2023، وغاب بعد هذه المباراة عن المشاركة مع المنتخب حيث كان يكتفي بالتواجد على مقاعد البدلاء أو الاستبعاد من المباراة من الأساس.

أول مباراة شارك فيها ياسر إبراهيم أساسيا مع منتخب مصر كانت ضد السنغال في 29 مارس 2022، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم وخسرها منتخب مصر بركلات الترجيح.

ثم شارك ياسر إبراهيم أيضًا في مباراة منتخب مصر مع غينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية والتي أقيمت يوم 5 يونيو 2022.

ثم شارك مدافع منتخب مصر في مباراة كوريا الجنوبية الودية التي أقيمت يوم 14 يونيو 2022، وبعدها شارك في مباراة جنوب السودان الودية التي أقيمت يوم 18 يونيو 2023.

وبشكل عام لعب ياسر إبراهيم مع منتخب مصر 6 مباريات بواقع 450 دقيقة.