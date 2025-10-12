المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
من زيزو لكوكا.. تألق رباعي الأهلي في مباراتي منتخب مصر ضد جيبوتي وغينيا بيساو

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:11 م 12/10/2025
صلاح وزيزو - منتخب مصر

أحمد سيد زيزو - لاعب منتخب مصر

صنع رباعي النادي الأهلي أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، مروان عطية وأحمد نبيل كوكا، آخر 4 أهداف لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026.

ويلعب منتخب مصر حاليا مع غينيا بيساو على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وتقدم منتخب مصر عن طريق محمد حمدي، الظهير الأيسر، الذي استقبل كرة عرضية من أحمد نبيل كوكا، من الجانب الأيسر ومن ثم سددها حمدي في الشباك.

وقبل هذه المباراة كان منتخب مصر قد انتصر على جيبوتي بنتيجة 3-0، حيث سجل إبراهيم عادل هدف منتخب مصر الأول ومحمد صلاح أحرز ثنائية.

الهدف الأول في المباراة كان عن طريق إبراهيم عادل حيث استقبل كرة عرضية من أحمد سيد زيزو، أما الهدف الثاني كان لمحمد صلاح والذي صنعه محمود حسن تريزيجيه بتمريرة بينية في الجانب الأيمن.

الهدف الثالث في مباراة جيبوتي كان بطريقة طولية، حيث سدد صلاح كرة قوية قادمة من مروان عطية وأسكنها الشباك بشكل رائع، أما هدف اليوم، كان من صناعة أحمد نبيل كوكا.

أخر 4 أهداف للمنتخب الوطني جميعهم من صناعة رباعي النادي الأهلي: "زيزو، تريزيجيه، مروان عطية وأحمد نبيل كوكا".

1- إبراهيم عادل أمام جيبوتي.. صناعة زيزو.

2- محمد صلاح أمام جيبوتي.. صناعة تريزيجيه.

3- محمد صلاح "الثاني" أمام جيبوتي.. صناعة مروان عطية.

4- محمد حمدي أمام غينيا بيساو.. صناعة كوكا.

منتخب مصر تصفيات كأس العالم زيزو جيبوتي تريزيجيه غينيا بيساو كوكا مروان عطية

