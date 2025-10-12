المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
رقصة صلاح وغناء أحمد سعد وحمادة هلال.. احتفالات منتخب مصر بالتأهل للمونديال (صور)

محمد جلال

كتب - محمد جلال

12:41 ص 13/10/2025
احتفل الجهاز الفني لمنتخب مصر بختام مشوار تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وانتصر منتخب مصر مساء الأحد، على منتخب غينيا بيساو بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبهذه النتيجة، يصل منتخب مصر للنقطة الـ26 في صدارة جدول ترتيب التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، بينما يظل الفارق مع منتخب بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني 5 نقاط بعدما انتصر على منتخب إثيوبيا أيضا في نفس الجولة.

وفي نفس الجولة أيضا فاز منتخب سيراليون على جيبوتي بنتيجة 2-1 في ختام التصفيات.

احتفال صلاح

وخلال الاحتفال الذي نظمه اتحاد الكرة بالتأهل إلى المونديال، تواجد الثنائي حمادة هلال وأحمد سعد، للغناء للمنتخب المصري بعد حسم التأهل.

كما أشعل الثنائي حماس جميع اللاعبين على أرضية الملعب بما فيهم محمد صلاح قائد منتخبنا الوطني، الذي ظهر رفقة أسرته احتفالا بالتأهل الرابع للمونديال.

لمشاهدة صور من احتفال جميع اللاعبين اضغط هنا أو تنقل عبر الألبوم

منتخب مصر كأس العالم محمد صلاح منتخب غينيا بيساو حمادة هلال أحمد سعد

