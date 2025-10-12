المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
محمد هاني: لا يصلني انتقاد الناس.. ومن الطبيعي أن يتواجد منتخب مصر بكأس العالم

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:16 ص 13/10/2025
محمد هاني

محمد هاني

أكد محمد هاني لاعب منتخب مصر، أنه لا يصل له الانتقادات حول أدائه، وذلك بعد التأهل لكأس العالم 2026.

وتأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية.

واختتم منتخب مصر مشواره في تصفيات كأس العالم 2026، بالفوز على غينيا بيساو 1-0 على ستاد القاهرة بالأمس الأحد.

وقال محمد هاني عبر قناة إم بي سي مصر2: "أبارك للشعب المصري بالكامل فخور أنني متواجد في منتخب مصر، ووسط هذه اللاعيبه الرجالة، إنجاز ليس سهلًا نهائيًا، واجتهدنا وتعبنا كثيرًا".

"اللاعبون والجهاز الفني قدموا عملًا كبيرًا، واستطعنا أن نتأهل إلى كأس العالم، والطبيعي أن يتواجد منتخب مصر في كأس العالم".

الناس تشكك في محمد هاني؟ لا يصل لي هذا الكلام.

"شيء كبير بالنسبة لي أن يثق في حسام وإبراهيم حسن، وأتمنى أن أكون على قدر هذه الثقة".

"انتهينا من المرحلة الأولى، وسنبدأ الاستعداد لكأس أمم أفريقيا، ثم كأس العالم".

وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

