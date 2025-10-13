المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مصطفى محمد: سعداء بالتأهل إلى كأس العالم.. وسنحارب على لقب أمم أفريقيا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

10:21 ص 13/10/2025
مصطفى محمد مصر

مصطفى محمد

أعرب مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر، عن سعادته بعد تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026، مشيراً إلى أن المنتخب الوطني سيحارب للحصول على لقب أمم أفريقيا.

وحسم منتخب مصر تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد تصدره للمجموعة الأولى برصيد 26 نقطة.

تصريحات مصطفى محمد

وقال مصطفى محمد في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر2": "سعداء بالصعود لكأس العالم ولكننا نرغب في التركيز لتقديم شيء في كأس العالم، الصعود إن شاء الله يكون أمر مكرر، ونكون متواجدين في النسخ المقبلة بعقلية مختلفة، وطموحنا أصبح أن نقدم أفضل شيء في بطولة أمم أفريقيا".

وأضاف: "نحن جيل نقدم كل ما لدينا ووصلنا للنهائي من قبل، والبطولة الماضية عملنا اللي علينا، لكن كانت هناك ظروف".

وواصل: "أخذنا عهد على أنفسنا أننا سوف ننجح رغم أي ظروف وسنبذل أقصى جهد، ونحن جيل نستحق الحصول على بطولة وسوف نحارب على لقب أفريقيا، وإن شاء الله بدعوات المصريين نقدر نعمل حاجة لنفسنا وليهم".

وأتم مهاجم منتخب مصر: "الخطوة القادمة لي هي التركيز مع النادي، لدينا 4 مباريات هامة، قبل العودة لمعسكر منتخب مصر في نوفمبر، ومحتاج أركز وأشتغل جامد، لأن لدي نواقص كثيرة يجب أن أعمل عليها".

مصر
مصر
أخبار إحصائيات
منتخب مصر مصطفى محمد أمم أفريقيا كأس العالم 2026 تصفيات كأس العالم 2026

