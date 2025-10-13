فرض التعادل نفسه على المباراة التي جمعت بين منتخب الكاميرون ونظيره أنجولا، في اللقاء الذي جرى بينهما لحساب التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وانتهت مباراة الكاميرون أمام أنجولا بالتعادل السلبي دون أهداف، في المباراة التي جرت لحساب منافسات الجولة العاشرة والأخيرة، من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 عن قارة أفريقيا.

تشكيل الكاميرون وأنجولا

بدأ منتخب الكاميرون المباراة، بالتشكيل التالي: أندريه أونانا، تشتاتشوا، كاستيليتو، نوهو، ناجيدا، فرانك أنجيسا، باليبا، أفوم، بريان مبيومو، نكودو، إيتا إيو.

ودخل منتخب أنجولا المباراة بالتشكيل التالي: ماركيز، جاسبار، كارمو، بني، كلينتون، مايسترو، تو كارنييرو، فريدي، لوفومبو، شيكو بانزا، مابولولو.

التعادل يفرض نفسه

شهدت المباراة مشاركة شيكو بانزا، لاعب الزمالك، رفقة منتخب أنجولا منذ بداية اللقاء، وحتى الدقيقة 90 حين غادر بديلًا قبل الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وفرض منتخب الكاميرون سيطرته على أحداث المباراة أمام أنجولا، وسط تراجع الأخير لمناطقه الدفاعية، حتى أطلق حكم اللقاء صافرة النهاية.

وظهرت خطورة منتخب الكاميرون طوال المباراة، إلا أن الأسود لم تستطع ترجمة الفرص التي أتيحت إلى أهداف، ليفقد الفريق التأهل المباشر تزامنًا مع فوز كاب فيردي على إسواتيني بثلاثية.

ووصل رصيد الكاميرون إلى 19 نقطة مستقرًا في وصافة جدول ترتيب المجموعة الرابعة، من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، لتظل فرصته في بلوغ الملحق قائمة.

نظام تأهل الوصيف للملحق المؤهل للمونديال

يتأهل أصحاب المركز الثاني الأربعة الأفضل في المجموعات إلى الملحق لتحديد المتأهل في الملحق القاري البيني، وذلك بعد خصم نقاط وأهداف الوصيف مع متذيل المجموعة.

وسيتم تحديد مواجهات نصف النهائي بناءً على تصنيف فيفا الصادر في 23 أكتوبر 2025، حيث يلتقي أعلى المنتخبات تصنيفًا مع الأدنى تصنيفًا، بينما يواجه ثاني أعلى المنتخبات تصنيفًا ثالث أعلى المنتخبات.

ومن المقرر أن تقام 3 مباريات الملحق، في المغرب.