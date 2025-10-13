المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة

هدف كل 50 دقيقة.. ماذا قدم بن رمضان في مشوار تأهل تونس إلى كأس العالم؟

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:00 م 13/10/2025
تونس وليبيريا

محمد علي بن رمضان بقميص تونس

لعب محمد علي بن رمضان دورًا حاسمًا في تأهل منتخب تونس إلى منافسات كأس العالم 2026، بعدما سجل بمعدل هدف كل 50 دقيقة تقريبًا.

ونجح منتخب تونس في التأهل إلى كأس العالم للمرة السابعة في تاريخه، بعد 6 مشاركات في نسخ 1978 و1998 و2002 و2006 و2018 و2022 على الترتيب.

بن رمضان في مشوار تأهل تونس لكأس العالم

ظهر بن رمضان في قوائم منتخب تونس في تصفيات كأس العالم باستمرار، باستثناء معسكر نوفمبر 2023، عندما كان لاعبًا في صفوف فرينكفاروزي المجري، قبل انضمامه إلى الأهلي.

وشارك بن رمضان في 5 من أصل 10 مباريات خاضها المنتخب التونسي في تصفيات أفريقيا لكأس العالم، بواقع 203 دقائق.

وسجل بن رمضان أهم هدف في رحلة التأهل إلى منافسات كأس العالم 2026، عندما زار شباك غينيا الاستوائية في الدقيقة 90+4، ليضمن الصعود في وقت مبكر، أبعد الضغوطات عن المنتخب التونسي.

وبلغ معدل أهداف محمد بن رمضان مع تونس في تصفيات كأس العالم، هدفًا كل 50 دقيقة.

وأحرز بن رمضان هدفين في شباك غينيا الاستوائية في مباراتي الدور الأول والثاني، كما سجل ثنائية في مرمى ساو تومي في الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

تونس
تونس
أخبار إحصائيات
تونس محمد علي بن رمضان كأس العالم 2026

