لعب محمد علي بن رمضان دورًا حاسمًا في تأهل منتخب تونس إلى منافسات كأس العالم 2026، بعدما سجل بمعدل هدف كل 50 دقيقة تقريبًا.

ونجح منتخب تونس في التأهل إلى كأس العالم للمرة السابعة في تاريخه، بعد 6 مشاركات في نسخ 1978 و1998 و2002 و2006 و2018 و2022 على الترتيب.

بن رمضان في مشوار تأهل تونس لكأس العالم

ظهر بن رمضان في قوائم منتخب تونس في تصفيات كأس العالم باستمرار، باستثناء معسكر نوفمبر 2023، عندما كان لاعبًا في صفوف فرينكفاروزي المجري، قبل انضمامه إلى الأهلي.

وشارك بن رمضان في 5 من أصل 10 مباريات خاضها المنتخب التونسي في تصفيات أفريقيا لكأس العالم، بواقع 203 دقائق.

وسجل بن رمضان أهم هدف في رحلة التأهل إلى منافسات كأس العالم 2026، عندما زار شباك غينيا الاستوائية في الدقيقة 90+4، ليضمن الصعود في وقت مبكر، أبعد الضغوطات عن المنتخب التونسي.

وبلغ معدل أهداف محمد بن رمضان مع تونس في تصفيات كأس العالم، هدفًا كل 50 دقيقة.

وأحرز بن رمضان هدفين في شباك غينيا الاستوائية في مباراتي الدور الأول والثاني، كما سجل ثنائية في مرمى ساو تومي في الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.