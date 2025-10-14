أعلن إيميرس فاييه المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، تشكيل فريقه لمواجهة كينيا في تصفيات كأس العالم 2026.

ويلتقي كوت ديفوار مع نظيره الكيني، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويحتل منتخب كوت ديفوار صدارة المجموعة السادسة برصيد 23 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن منتخب الجابون الوصيف.

ويحتاج منتخب ساحل العاج تحقيق الفوز على نظيره الكيني في مباراة الليلة، من أجل ضمان التأهل إلى كأس العالم 2026 بشكل رسمي.

تشكيل كوت ديفوار لمواجهة كينيا

حراسة المرمى: يحيى فوفانا.

خط الدفاع: جيلا دوي، إيفان نديكا، إيمانويل أجبادو، جيسلان كونان.

خط الوسط: إبراهيم سنجاري، فرانك كيسي، أماد ديالو.

خط الهجوم: نيكولاس بيبي، إيفان جويساند، يان ديوماندي.