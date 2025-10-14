المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

4 0
19:00
بنين

بنين

تصفيات كأس العالم-آسيا
قطر

قطر

1 0
20:00
الإمارات

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا
السعودية

السعودية

- -
21:45
العراق

العراق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

3 0
19:00
رواندا

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
بلغاريا

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
المغرب

المغرب

- -
22:00
الكونغو برازافيل

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
السنغال

السنغال

- -
22:00
موريتانيا

موريتانيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ثلاثي هجومي.. تشكيل كوت ديفوار لمواجهة كينيا في تصفيات كأس العالم 2026

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

09:03 م 14/10/2025
احتفال لاعبو منتخب كوت ديفوار خلال مواجهة سيشل

كوت ديفوار

أعلن إيميرس فاييه المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، تشكيل فريقه لمواجهة كينيا في تصفيات كأس العالم 2026.

ويلتقي كوت ديفوار مع نظيره الكيني، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويحتل منتخب كوت ديفوار صدارة المجموعة السادسة برصيد 23 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن منتخب الجابون الوصيف.

ويحتاج منتخب ساحل العاج تحقيق الفوز على نظيره الكيني في مباراة الليلة، من أجل ضمان التأهل إلى كأس العالم 2026 بشكل رسمي.

تشكيل كوت ديفوار لمواجهة كينيا

حراسة المرمى: يحيى فوفانا.

خط الدفاع: جيلا دوي، إيفان نديكا، إيمانويل أجبادو، جيسلان كونان.

خط الوسط: إبراهيم سنجاري، فرانك كيسي، أماد ديالو.

خط الهجوم: نيكولاس بيبي، إيفان جويساند، يان ديوماندي.

مباراة كوت ديفوار القادمة
كوت ديفوار كينيا تصفيات كأس العالم 2026

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
السعودية

السعودية

- -
العراق

العراق

2

ويجلس على مقاعد بدلاء السعودية: عبد الرحمن الصانبي، محمد اليامي، نواف بوشل، علي مجرشي، سعد آل موسى، عبد الإله العمري، علي الحسن، زياد الجهني، متعب الحربي، عبد الله الحمدان، مروان الصحفي، صالح الشهري.

تفاصيل المباراة
مباشر
قطر

قطر

1 0
الإمارات

الإمارات

66

اجمالي التسديدات: الإمارات 4- قطر 6

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg