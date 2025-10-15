اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة من قارة أفريقيا، لخوض الملحق المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026، حيث اتضح الرباعي الأفضل ممن حققو المركز الثاني في جدول تصفيات المونديال.

وحسمت 4 منتخبات تأهلها إلى الملحق العالمي، من قارة أفريقيا وهم، الجابون، الكونغو الديموقراطية، الكاميرون، ونيجيريا.

وتأهلت المنتخبات الأربعة إلى الملحق، بعد خصم نتائج وأهداف مباريات أصحاب المركز الثاني، أمام المنتخب الذي تذيل كل مجموعة، وذلك لضمان العدالة بين جميع المجموعات، على خلفية انسحاب إريتريا.

ترتيب الرباعي الأفضل من المنتخبات التي حلت في الوصافة

- منتخب الجابون: 19 نقطة.

- منتخب الكونغو الديموقراطية: 16 نقطة.

- منتخب الكاميرون: 15 نقطة.

- منتخب نيجيريا: 15 نقطة.

وحصد منتخبي بوركينا فاسو والنيجر الرصيد ذاته من النقاط، الذي حصل عليه فريقي الكاميرون ونيجيريا، إلا أن فارق الأهداف جاء لصالح الثنائي الأخير.

نظام التأهل

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في خطاب أرسله للاتحادات، لتحديد نظام التأهل إلى نهائيات كأس العالم، عن مصير الرباعي الأفضل ممن عبروا لخوض تصفيات الملحق.

وجاء نص خطاب كاف على النحو التالي:

"المنتخبات الأربعة الأفضل من أصحاب المركز الثاني في المجموعات التسع، فستتأهل إلى ملحق قاري مركزي يقام لتحديد المنتخب الذي سيمثل أفريقيا في الملحق العالمي".

"تحديد أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني سيتم بناءً على نتائجها باستثناء المباريات ضد الفريق صاحب المركز السادس (الأخير) في كل مجموعة أو الفريق المنسحب إن وجد، وذلك لضمان عدالة المقارنة بين جميع المجموعات".

نظام الملحق القاري الأفريقي

ينطلق الملحق بنظام خروج المغلوب، على أن يتضمن ثلاث مباريات تجرى على النحو التالي:

نصف النهائي

المباراة الأولى: الفريق الأول (الأعلى في تصنيف فيفا) × الفريق الرابع (الأقل تصنيفًا).

المباراة الثانية: الفريق الثاني (في تصنيف فيفا) × الفريق الثالث (في تصنيف فيفا).

النهائي

الفائز من المباراة الأولى × الفائز من المباراة الثانية.

يذكر أن ترتيب المنتخبات الأربعة، سيتم وفقًا لآخر تصنيف صادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عقب نهاية مباريات أكتوبر 2025.

المواعيد والمكان

نصف النهائي: الخميس 13 نوفمبر 2025

النهائي: الأحد 16 نوفمبر 2025

المكان: المملكة المغربية (المدن والملاعب ستعلن لاحقًا)