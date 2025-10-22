أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، عن ترشيح المنتخب المصري للمنافسة على جائزة أفضل فريق (رجال) ضمن جوائز الكرة الإفريقية لعام 2025.

ونشر الحساب الرسمي لـ"كاف" عبر منصة "إكس"، قائمة المنتخبات المرشحة للفوز بجائزة أفضل فريق إفريقي، والتي ضمت خمسة منتخبات عربية، وهي:

مصر – الجزائر – المغرب – المغرب تحت 20 عامًا – تونس.

كما ضمت القائمة أيضًا منتخبات: كوت ديفوار – كاب فيردي – السنغال – غانا – جنوب إفريقيا.

ومن المقرر أن يُعلن الاتحاد الإفريقي عن الفائزين في جوائز "كاف" خلال الحفل السنوي الذي سيقام في نهاية العام الجاري.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري، بقيادة المدير الفني حسام حسن، نجح مؤخرًا في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في صيف العام المقبل.