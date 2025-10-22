المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

- -
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
22:00
كلوب بروج

كلوب بروج

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
سموحة

سموحة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

منتخبان من المغرب.. مصر تنافس على جائزة الأفضل في إفريقيا

محمد همام

كتب - محمد همام

12:32 م 22/10/2025
منتخب مصر

منتخب مصر - صورة أرشيفية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، عن ترشيح المنتخب المصري للمنافسة على جائزة أفضل فريق (رجال) ضمن جوائز الكرة الإفريقية لعام 2025.

ونشر الحساب الرسمي لـ"كاف" عبر منصة "إكس"، قائمة المنتخبات المرشحة للفوز بجائزة أفضل فريق إفريقي، والتي ضمت خمسة منتخبات عربية، وهي:

مصر – الجزائر – المغرب – المغرب تحت 20 عامًا – تونس.

كما ضمت القائمة أيضًا منتخبات: كوت ديفوار – كاب فيردي – السنغال – غانا – جنوب إفريقيا.

ومن المقرر أن يُعلن الاتحاد الإفريقي عن الفائزين في جوائز "كاف" خلال الحفل السنوي الذي سيقام في نهاية العام الجاري.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري، بقيادة المدير الفني حسام حسن، نجح مؤخرًا في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في صيف العام المقبل.

منتخب مصر كأس العالم منتخب المغرب منتخب المغرب تصفيات أمم أفريقيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg